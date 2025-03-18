У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ . Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия вменяется жителю столицы Эшба Экрему Мухсиновичу, 1983 г.р. В ходе личного досмотра у гражданина обнаружен и изъят пистолет без номерных обозначений с 37-ю патронами калибра 9х19 мм к нему. Согласно экспертной справке вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

Эшба Экрем был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых совместно с Госавтоинспекцией столичного УВД, когда следовал на автомобиле в г. Сухум по ул. Адлейба.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч. 1 ст. 217 УК РА, проводит отдел дознания УВД по г. Сухум, на время предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.