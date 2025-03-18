ТПП УЧАСТВУЕТ В MITT «ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ»

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ . Делегация Торгово-промышленной палаты Республики принимает участие в 31-ой Московской международной туристической выставке «MITT «Путешествия и туризм», которая проходит в Москве с 18 по 20 марта, в МВЦ «Крокус-экспо». На национальных стендах стран и регионов принимают участие представители принимающих компаний, гостиничного сектора, авиа и транспортных компаний, экскурсионных бюро, других участников туристической отрасли.

Участвуя в данной выставке с 2017 года ТПП не только пропагандирует нашу республику на международном рынке туризма, но представляет посетителям весь спектр возможностей для развития агро и гастро-туризма в Абхазии, а также демонстрирует алкогольную, пищевую и печатную продукцию.

В ТПП убеждены, что подобные мероприятия существенно способствуют развитию сотрудничества и укреплению связей между туристическими сообществами, открывая возможности для новых партнерских отношений.

MITT (Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства) – крупнейшее отраслевое мероприятие, которое проводится в Москве на протяжении 30 лет. Выставка служит международной деловой площадкой для стран, регионов и компаний со всего мира, представляющих свои продукты и услуги на российском рынке.

Ежегодно в выставке принимают участие более 200 стран и регионов мира. В 2017 году МИТТ прошла независимую аудиторскую проверку и подтвердила свой статус лидера.