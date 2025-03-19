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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ

Новости Среда, 19 марта 2025 13:12
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ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ

Сухум. 19 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Первое общекомандное место заняли абхазские спортсмены в дисциплине спортивное кумитэ во всероссийских соревнованиях по каратэ фудокан-шотокан «Бусидо». Турнир прошел в Уфе и собрал более 600 спортсменов из 18 регионов России и Республики Абхазия.

В копилке наших каратистов десять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Тренируют спортсменов Сергей Демьянов и Нико Накопия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 19 марта 2025 13:15

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