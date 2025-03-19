ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ

Сухум. 19 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Первое общекомандное место заняли абхазские спортсмены в дисциплине спортивное кумитэ во всероссийских соревнованиях по каратэ фудокан-шотокан «Бусидо». Турнир прошел в Уфе и собрал более 600 спортсменов из 18 регионов России и Республики Абхазия.