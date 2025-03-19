 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ СУДЕЙ

Новости Среда, 19 марта 2025 13:20
Оцените материал
(0 голосов)
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ СУДЕЙ

Сухум. 19 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, где обсуждались вопросы избрания судей.

В рамках повестки дня заседания депутаты рассмотрели проекты постановлений:

– «Об избрании на должность председателя Гагрского районного суда Аргун Асиды Васильевны»;

– «Об избрании на должность председателя Гудаутского районного суда Чанба Людмилы Павловны»;

– «Об избрании на должность председателя Сухумского районного суда Язычба Кристины Романовны»;

– «Об избрании на должность председателя Гулрыпшского районного суда Ануа Марины Спиридоновны»;

– «Об избрании на должность председателя Галского районного суда Ласурия Камы Нуриевны»;

– «Об избрании на должность судьи Ткуарчалского районного суда Ахуба Кристины Робертовны».

Комитетом было решено рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии утвердить данные кандидатуры на соответствующие должности.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 19 марта 2025 13:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.