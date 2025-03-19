ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИЗБРАНИЯ СУДЕЙ
Сухум. 19 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, где обсуждались вопросы избрания судей.
В рамках повестки дня заседания депутаты рассмотрели проекты постановлений:
– «Об избрании на должность председателя Гагрского районного суда Аргун Асиды Васильевны»;
– «Об избрании на должность председателя Гудаутского районного суда Чанба Людмилы Павловны»;
– «Об избрании на должность председателя Сухумского районного суда Язычба Кристины Романовны»;
– «Об избрании на должность председателя Гулрыпшского районного суда Ануа Марины Спиридоновны»;
– «Об избрании на должность председателя Галского районного суда Ласурия Камы Нуриевны»;
– «Об избрании на должность судьи Ткуарчалского районного суда Ахуба Кристины Робертовны».
Комитетом было решено рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии утвердить данные кандидатуры на соответствующие должности.