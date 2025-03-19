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Абхазия Информ

ИНАЛ ХУРХУМАЛ – ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ЮФО РОССИИ ПО БОКСУ

Новости Среда, 19 марта 2025 19:31
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ИНАЛ ХУРХУМАЛ – ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ЮФО РОССИИ ПО БОКСУ

Сухум. 19 марта 2025. Абхазия-Информ. Представитель Абхазии Инал Хурхумал стал победителем Первенства Южного Федерального Округа России по боксу, проходившего в городе Майкоп. В этом турнире приняли участие 142 сильнейших спортсмена в возрасте 15-16 лет со всего ЮФО России.

В первый день турнира Инал провёл бой, в котором одержал досрочную победу над своим соперником, выйдя в полуфинал. В полуфинале он также одержал победу. Сегодня у спортсмена состоялся финальный бой, в котором он снова одержал победу над соперником.

Единогласным решением судей Инал Хурхумал занял первое место и стал победителем Первенства. Эта победа даёт ему возможность принять участие в Первенстве России по боксу, которое состоится 19-29 июня текущего года в г. Сыктывкар.

Инал Хурхумал тренируется под руководством тренера по боксу Беслана Адлейба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 19 марта 2025 19:34

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