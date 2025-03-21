 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ПЯТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2024 ГОД

Новости Пятница, 21 марта 2025 15:15
Оцените материал
(0 голосов)
УТВЕРЖДЕНЫ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ПЯТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2024 ГОД

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов Абхазии за 2024 год.

Бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. утвержден по доходам в размере 213 млн 78,0 тыс. руб., по расходам в 227 млн 299,9 тыс. руб.

Остаток денежных средств фонда на 1 января 2025 г. составляет 6 млн 399,1 тыс. руб.

Фонд осуществляет финансирование мероприятий, связанных с реабилитацией инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. в специализированных учреждениях и санаторно-оздоровительных организациях (в т.ч. за пределами Абхазии), лечением, протезированием (в т.ч. за пределами Абхазии), приобретением медикаментов, специального оборудования и инвентаря для инвалидов, протезированием зубов.

Фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования и охраны труда по доходам составило 207 млн 862,2 тыс. руб. или 105%, по расходам – 237 млн руб.

Остаток денежных средств фонда на 1 января 2025 года составляет 33 млн 373,7 тыс. руб. или 98%.

По разделу «Социальная политика», подразделу «Социальная защита» выплачено:

1) по временной нетрудоспособности – 16 344,8 тыс. руб. (исполнение 63%);

2) по беременности и родам – 41 512,4 тыс. руб. (исполнение – 104%);

3) женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности –190,0 тыс. руб. (исполнение – 38 %);

4) при рождении ребенка – 34 250,1 тыс. руб. (исполнение – 86 %);

5) по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет – 45 806,6 тыс. руб. (исполнение – 115 %);

6) на погребение – 78,0 тыс. руб. (исполнение – 16 %);

7) санаторное - курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей – 31 121,6 тыс. руб. (исполнение – 125 %);

8) безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 10 000,0 тыс. руб.;

9) оздоровление детей – 33 667,7 тыс. руб. (исполнение – 75 %)

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2024 по доходам составил 82 млн 40,3 тыс. руб. или 101%, по расходам – 80 млн 876 тыс. руб. или 99%.

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составляет 9 млн 500,8 тыс. руб.

По разделу «Здравоохранение», подразделу «Медицинская помощь населению» выплачено:

1) по программе «Для беременных и рожениц; по патологии беременности» исполнение составило 11 221,8 тыс. руб., или 97%;

– на хозяйственные расходы – 348,0 тыс. руб.;

– закупка медикаментов – 9 154,2 тыс. руб.;

– вспомогательная служба – 1 559,6 тыс. руб.;

– медицинские карты – 160,0 тыс. руб.

Всего по данной программе была оказана помощь 4396 беременным женщинам, в т. ч. количество принятых родов составило – 1061, количество беременных с патологией – 1437, количество обследованных беременных в ГУ МЗ РА «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 1898.

Количество родившихся детей – 1065. Фонд обеспечивает всех стационарных беременных всем необходимым для проведения обследований и лечения рожениц и новорожденных;

2) по программе «По проведению химиотерапии онкологическим больным» исполнение составило 66 700,0 тыс. руб., или 100% к показателю, утвержденному Законом. Была оказана помощь 750 онкологическим больным, из них впервые обратившихся – 332 человека. Проведено 5244 курса химиотерапии.

Фактическое исполнение бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия по доходам составило 1 млрд 587 млн 771,7 тыс. руб. или 101,4%, по расходам – 1 547 253,9 тыс. руб. или 98,8%.

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. – 247 млн 876,2 тыс. рублей.

1) на выплату пенсий и пособий – 1 075 116,5 тыс. руб., или 91,5 %. Наибольшие суммы направлены на выплату пенсий категориям:

– по возрасту – 194 196,2 тыс. руб.;

– инвалидам ОВ народа Абхазии 1992-1993 гг. – 338 256,7 тыс. руб.

(в том числе персональным пенсионерам – 11 078,2 тыс. руб.);

– семьям погибших в ОВ народа Абхазии 1992-1993 гг. (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 90 790,9 тыс. руб.;

– инвалидам с детства – 101 652,7 тыс. руб.;

– награжденным медалью «За отвагу» – 126 310,9 тыс. руб.;

– по случаю потери кормильца – 14 201,6 тыс. руб. и др.;

2) На повышение размера пенсии отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства, за 2024 г. – 444 575,8 тыс. руб., или 128,7 %.

На финансирование выплат и пособий на погребение – 2 707,9 тыс. руб., 54,2%.

Фактическое исполнение бюджета Дорожного фонда по доходам за 2024 год составило 116 млн 858,2 тыс. руб. или 90%, по расходам – 132 млн 443,7 тыс. руб. или 84%.

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составил 12 млн 126,1 тыс. руб.

Средства пошли на ремонт и обустройство дорожной инфраструктуры, а также на обеспечение восстановительных работ по районным автомобильным дорогам необходимой сметной документацией, прошедшей соответствующую экспертизу и оплату работ по содержанию республиканских автомобильных дорог.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 21 марта 2025 15:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.