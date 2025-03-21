УТВЕРЖДЕНЫ ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ПЯТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2024 ГОД

Бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. утвержден по доходам в размере 213 млн 78,0 тыс. руб., по расходам в 227 млн 299,9 тыс. руб.

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . Кабинет министров утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов Абхазии за 2024 год.

Остаток денежных средств фонда на 1 января 2025 г. составляет 6 млн 399,1 тыс. руб.

Фонд осуществляет финансирование мероприятий, связанных с реабилитацией инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. в специализированных учреждениях и санаторно-оздоровительных организациях (в т.ч. за пределами Абхазии), лечением, протезированием (в т.ч. за пределами Абхазии), приобретением медикаментов, специального оборудования и инвентаря для инвалидов, протезированием зубов.

Фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования и охраны труда по доходам составило 207 млн 862,2 тыс. руб. или 105%, по расходам – 237 млн руб.

Остаток денежных средств фонда на 1 января 2025 года составляет 33 млн 373,7 тыс. руб. или 98%.

По разделу «Социальная политика», подразделу «Социальная защита» выплачено:

1) по временной нетрудоспособности – 16 344,8 тыс. руб. (исполнение 63%);

2) по беременности и родам – 41 512,4 тыс. руб. (исполнение – 104%);

3) женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности –190,0 тыс. руб. (исполнение – 38 %);

4) при рождении ребенка – 34 250,1 тыс. руб. (исполнение – 86 %);

5) по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет – 45 806,6 тыс. руб. (исполнение – 115 %);

6) на погребение – 78,0 тыс. руб. (исполнение – 16 %);

7) санаторное - курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей – 31 121,6 тыс. руб. (исполнение – 125 %);

8) безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 10 000,0 тыс. руб.;

9) оздоровление детей – 33 667,7 тыс. руб. (исполнение – 75 %)

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2024 по доходам составил 82 млн 40,3 тыс. руб. или 101%, по расходам – 80 млн 876 тыс. руб. или 99%.

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составляет 9 млн 500,8 тыс. руб.

По разделу «Здравоохранение», подразделу «Медицинская помощь населению» выплачено:

1) по программе «Для беременных и рожениц; по патологии беременности» исполнение составило 11 221,8 тыс. руб., или 97%;

– на хозяйственные расходы – 348,0 тыс. руб.;

– закупка медикаментов – 9 154,2 тыс. руб.;

– вспомогательная служба – 1 559,6 тыс. руб.;

– медицинские карты – 160,0 тыс. руб.

Всего по данной программе была оказана помощь 4396 беременным женщинам, в т. ч. количество принятых родов составило – 1061, количество беременных с патологией – 1437, количество обследованных беременных в ГУ МЗ РА «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – 1898.

Количество родившихся детей – 1065. Фонд обеспечивает всех стационарных беременных всем необходимым для проведения обследований и лечения рожениц и новорожденных;

2) по программе «По проведению химиотерапии онкологическим больным» исполнение составило 66 700,0 тыс. руб., или 100% к показателю, утвержденному Законом. Была оказана помощь 750 онкологическим больным, из них впервые обратившихся – 332 человека. Проведено 5244 курса химиотерапии.

Фактическое исполнение бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия по доходам составило 1 млрд 587 млн 771,7 тыс. руб. или 101,4%, по расходам – 1 547 253,9 тыс. руб. или 98,8%.

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. – 247 млн 876,2 тыс. рублей.

1) на выплату пенсий и пособий – 1 075 116,5 тыс. руб., или 91,5 %. Наибольшие суммы направлены на выплату пенсий категориям:

– по возрасту – 194 196,2 тыс. руб.;

– инвалидам ОВ народа Абхазии 1992-1993 гг. – 338 256,7 тыс. руб.

(в том числе персональным пенсионерам – 11 078,2 тыс. руб.);

– семьям погибших в ОВ народа Абхазии 1992-1993 гг. (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 90 790,9 тыс. руб.;

– инвалидам с детства – 101 652,7 тыс. руб.;

– награжденным медалью «За отвагу» – 126 310,9 тыс. руб.;

– по случаю потери кормильца – 14 201,6 тыс. руб. и др.;

2) На повышение размера пенсии отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства, за 2024 г. – 444 575,8 тыс. руб., или 128,7 %.

На финансирование выплат и пособий на погребение – 2 707,9 тыс. руб., 54,2%.

Фактическое исполнение бюджета Дорожного фонда по доходам за 2024 год составило 116 млн 858,2 тыс. руб. или 90%, по расходам – 132 млн 443,7 тыс. руб. или 84%.

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составил 12 млн 126,1 тыс. руб.

Средства пошли на ремонт и обустройство дорожной инфраструктуры, а также на обеспечение восстановительных работ по районным автомобильным дорогам необходимой сметной документацией, прошедшей соответствующую экспертизу и оплату работ по содержанию республиканских автомобильных дорог.