АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . Один из регионов России – Краснодарский край, подарил школьникам государственного лицея-интерната им. К.Ф. Дзидзария новые современные ноутбуки с доступом в интернет. Ребята благодарят за компьютеры, рассказывают, что мечтают стать программистами и обещают хорошо учиться.

«Нам очень помогает это современное наглядное пособие. Детям нравится работать с интерактивной доской, проще запоминать материал, в качестве заставки мы выбрали карту Абхазии. Так, с 5 класса дети уже запоминают визуально информацию, которая пригодится им на выпускных экзаменах», – рассказала преподаватель истории лицея-интерната Русудан Хишба.

Напомним, Россия передала Абхазии 120 интерактивных досок и компьютерное оборудование для 22 классов, каждый будет оснащен 16 ноутбуками.

Обновление школьной инфраструктуры стало возможным благодаря договоренностям, которые Бадра Гунба достиг с российскими коллегами.