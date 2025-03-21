В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ»

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба направил в Парламент проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия». Предусмотренные проектом Закона изменения направлены на установление запрета на ношение гражданскими лицами огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолетов и револьверов).

Изменения вводятся с тем, чтобы не допустить ношение пистолетов и револьверов, так как не обеспечивается безопасное ношение и строгое целевое использование.

Если законопроект будет одобрен Парламентом и подписан и.о. президента в соответствии с ним, гражданам может выдаваться разрешение только на хранение пистолетов и револьверов.

Проект закона также закрепляет право граждан Республики Абхазия на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на ношение оружия.

Ограничения на ношение направлены на предупреждение совершения преступлений лицами, пользующимися оружием на законных основаниях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.