И. о. первого вице-премьера, и. о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба ознакомил с информацией об итогах деятельности по борьбе с добычей криптовалюты.

Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ . И. о. премьер-министра Владимир Делба провел заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго».

«По итогам 2024 года выявлено 2059 штук оборудования по добыче криптовалюты. Все они помещены на склад хранения. В 2025 году, всего, по данным Министерства внутренних дел, изъято 93 машинки. В целом хотелось бы отметить, что результаты, конечно же, есть, но те данные, которые мы видим по потреблению, они естественно, говорят о том, что элементы добычи и производства криптовалюты в нашей стране всё еще имеются и нам необходимо усилить борьбу с этим явлением», – сказал Джансух Нанба.

«С 2024 года изъято 269 аппаратов для майнинга, за последние две недели – 6. Борьба продолжается. Усиливаем позиции, как на самом таможенном переходе, так и по посттаможенному контролю. Львиная часть изъятого обнаружена на посттаможенном контроле», – сообщил на совещании штаба и.о. заместителя председателя ГТК Зураб Ашуба.

Джансух Нанба проинформировал, что по данным за предыдущие дни, среднесуточный объем потребления электроэнергии сократился с 10 млн кВт⋅ч до 5,5 млн кВт⋅ч, что связано с повышением температуры воздуха.

«Процент собираемости за январь-февраль 2025 года составил всего 26,6%. Есть ряд объективных причин, это и общественно-политические процессы, которые проходили в нашей стране, но, несмотря ни на что, данные показатели считаю неудовлетворительными. Март месяц должен быть показательным в этом отношении. Какие показатели будут у нас в марте, эта информация и послужит понимаем ситуации в целом», – сказал Нанба.

В 2024 году процент собираемости оплаты за электроэнергию составил 48,4%.

И. о. премьер-министра отметил, что майнинг криптовалюты – это не весь энергодефицит. По его словам, есть еще и другие недобросовестные истории, которые, в некоторых случаях, гораздо больше потребляют электроэнергию, чем майнинг. Речь идет о незаконных подключениях к энергосетям.

«Коллеги, за это слишком дорого мы платим. Слишком дорого, я имею в виду даже не в денежном выражении, а платим совершенно другими условиями жизни – отсутствием света, ограничениями, и многим другим», – сказал Владимир Делба.

И. о. премьер-министра отметил, что вопрос стоит на личном контроле и.о. президента.

«Все ветви власти поддерживают работу штаба, результат должен быть», – добавил Делба.

На заседании была отмечена необходимость усиления работы штаба.

Об этом сообщает сайт КМ.