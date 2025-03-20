 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Четверг, 20 марта 2025 18:58
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Владимир Делба провел заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго».

И. о. первого вице-премьера, и. о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба ознакомил с информацией об итогах деятельности по борьбе с добычей криптовалюты.

«По итогам 2024 года выявлено 2059 штук оборудования по добыче криптовалюты. Все они помещены на склад хранения. В 2025 году, всего, по данным Министерства внутренних дел, изъято 93 машинки. В целом хотелось бы отметить, что результаты, конечно же, есть, но те данные, которые мы видим по потреблению, они естественно, говорят о том, что элементы добычи и производства криптовалюты в нашей стране всё еще имеются и нам необходимо усилить борьбу с этим явлением», – сказал Джансух Нанба.

«С 2024 года изъято 269 аппаратов для майнинга, за последние две недели – 6. Борьба продолжается. Усиливаем позиции, как на самом таможенном переходе, так и по посттаможенному контролю. Львиная часть изъятого обнаружена на посттаможенном контроле», – сообщил на совещании штаба и.о. заместителя председателя ГТК Зураб Ашуба.

Джансух Нанба проинформировал, что по данным за предыдущие дни, среднесуточный объем потребления электроэнергии сократился с 10 млн кВтч до 5,5 млн кВтч, что связано с повышением температуры воздуха.

«Процент собираемости за январь-февраль 2025 года составил всего 26,6%. Есть ряд объективных причин, это и общественно-политические процессы, которые проходили в нашей стране, но, несмотря ни на что, данные показатели считаю неудовлетворительными. Март месяц должен быть показательным в этом отношении. Какие показатели будут у нас в марте, эта информация и послужит понимаем ситуации в целом», – сказал Нанба.

В 2024 году процент собираемости оплаты за электроэнергию составил 48,4%.

И. о. премьер-министра отметил, что майнинг криптовалюты – это не весь энергодефицит. По его словам, есть еще и другие недобросовестные истории, которые, в некоторых случаях, гораздо больше потребляют электроэнергию, чем майнинг. Речь идет о незаконных подключениях к энергосетям.

«Коллеги, за это слишком дорого мы платим. Слишком дорого, я имею в виду даже не в денежном выражении, а платим совершенно другими условиями жизни – отсутствием света, ограничениями, и многим другим», – сказал Владимир Делба.

И. о. премьер-министра отметил, что вопрос стоит на личном контроле и.о. президента.

«Все ветви власти поддерживают работу штаба, результат должен быть», – добавил Делба.

На заседании была отмечена необходимость усиления работы штаба.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 20 марта 2025 18:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.