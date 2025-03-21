АБХАЗИЮ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ НА ПОЛЯХ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРМАНИИ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . По приглашению председателя экономического союза среднего бизнеса (MIT MITTELSTANDS-UND WIRTSCHAFTSUNION ROSTOCK) в городе Росток д-ра Хельмута Шмидта представитель Торгово-промышленной палаты Абхазии в Германии Вольфганг Матцке впервые представил нашу республику на полях одного из крупнейших бизнес-объединений Германии.

В приглашении MIT для участников встречи, в частности говорилось: «…Абхазия – это в значительной степени неизвестная страна на Южном Кавказе, на берегу Черного моря, природа и климат которой сопоставимы с Лазурным берегом Франции. 200 км береговой линии с идиллическими пляжами и курортами и горы Кавказа, поднимающиеся на высоту более 4000 м привлекают туристов. Помимо туризма, в Абхазии преобладает сельское хозяйство… Вам предоставляется возможность познакомиться с Абхазией, ее экономическим потенциалом и инвестиционными возможностями, а также попробовать абхазские вина и чачу».

«Внешняя политика и связанные с ней экономические возможности немецких предпринимателей в настоящее время стремительно меняются. Наряду с неожиданными рисками открываются и новые перспективы. По этой причине я рад, что г-н Вольфганг Матцке, представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии, представляет нам страну, которую многие из вас возможно не знают. Абхазии должно уделяться больше внимания в Германии и важно больше общаться с абхазской стороной для понимания ситуации», – сказал д-р Шмидт, открывая встречу.

Затем представитель ТПП провел презентацию Абхазии, рассказал о инвестиционных возможностях республики и преференциях в инвестициях.

В. Матцке также была представлена продукция абхазских производителей обществ с ограниченной ответственностью «Вина и воды Абхазии», «Дурипшская винодельня», «Шато Абхаз», аджика «Абхазпродукта» и индивидуального предпринимателя Гунды Харазия, а также печатная продукция и фильм об Абхазии, подготовленные ТПП Абхазии.

«Многие из гостей мероприятия выразили желание посетить Абхазию, чтобы на собственном опыте познакомиться с Абхазией, ее культурой, традициями, туристическим и экономическим потенциалом», – сообщил Вольфганг Матцке по итогам презентации.

Благодаря участию представителя ТПП в подобных мероприятиях в деловых кругах, представители бизнес-сообщества Германии все больше узнают об Абхазии, что открывает большие возможности и перспективы для сотрудничества.