УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И РАСЧЕТА ВВП»
Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную среднесрочную целевую программу «Совершенствование национальных счетов и расчета ВВП».
Основной целью программы является включение в расчет ВВП объемов ненаблюдаемых прямыми статистическими методами экономических явлений., а также:
– модернизация статистической деятельности с применением самых современных информационных технологий;
– автоматизация процесса сбора и обработки статистических данных с применением современных цифровых технологий;
– создание унифицированного транспорта шлюза данных;
– расширение охвата данных для расчета показателя ВВП.
Используемая ныне методология расчета ВВП Абхазии не способствует в полном объеме охватить все сектора экономики, все сферы деятельности, всю экономику. Вне статистического учета остаются показатели хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, объемы неформальной, скрытой и теневой экономики, которые составляют значительную долю экономической деятельности.
Объемы неучтенной продукции, работ и услуг с учетом текущих цен позволят расширить содержание расчета ВВП и в разы повысить его значение.
Масштабы объемов скрытой и неформальной экономики в условиях Абхазии значительны и не учитываются в расчетах макроэкономических статистических показателей и ВВП.
Обследование неучтенной экономики Абхазии позволит выявить объемы неучтенного производства по отраслям и видам экономической деятельности, что в свою очередь повлияет на рост ВВП.
Реализация Программы предусматривает два этапа:
1) автоматизацию формирования статистических отраслевых отчетов;
2) реализацию программных мероприятий по переходу на международный стандарт расчета ВВП.
Срок реализации программы – с 1-го января 2025 года по 31 декабря 2027 года.
На реализацию программы предусматривается 28 млн рублей из средств республиканского бюджета:
– на 2025 год – 13 млн рублей;
– на 2026 год – 8 млн рублей;
- на 2027 год – 7 млн рублей.
Контроль за реализацией программы возложен на Государственный комитет по статистике.
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