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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И РАСЧЕТА ВВП»

Новости Пятница, 21 марта 2025 16:05
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УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И РАСЧЕТА ВВП»

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную среднесрочную целевую программу «Совершенствование национальных счетов и расчета ВВП».

Основной целью программы является включение в расчет ВВП объемов ненаблюдаемых прямыми статистическими методами экономических явлений., а также:

– модернизация статистической деятельности с применением самых современных информационных технологий;

– автоматизация процесса сбора и обработки статистических данных с применением современных цифровых технологий;

– создание унифицированного транспорта шлюза данных;

– расширение охвата данных для расчета показателя ВВП.

Используемая ныне методология расчета ВВП Абхазии не способствует в полном объеме охватить все сектора экономики, все сферы деятельности, всю экономику. Вне статистического учета остаются показатели хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, объемы неформальной, скрытой и теневой экономики, которые составляют значительную долю экономической деятельности.

Объемы неучтенной продукции, работ и услуг с учетом текущих цен позволят расширить содержание расчета ВВП и в разы повысить его значение.

Масштабы объемов скрытой и неформальной экономики в условиях Абхазии значительны и не учитываются в расчетах макроэкономических статистических показателей и ВВП.

Обследование неучтенной экономики Абхазии позволит выявить объемы неучтенного производства по отраслям и видам экономической деятельности, что в свою очередь повлияет на рост ВВП.

Реализация Программы предусматривает два этапа:

1) автоматизацию формирования статистических отраслевых отчетов;

2) реализацию программных мероприятий по переходу на международный стандарт расчета ВВП.  

Срок реализации программы – с 1-го января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

На реализацию программы предусматривается 28 млн рублей из средств республиканского бюджета:

– на 2025 год – 13 млн рублей;

– на 2026 год – 8 млн рублей;

- на 2027 год – 7 млн рублей.

Контроль за реализацией программы возложен на Государственный комитет по статистике.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 21 марта 2025 16:17

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