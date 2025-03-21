 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ С. ПСАХАРА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 21 марта 2025 16:27
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛЬ С. ПСАХАРА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Житель Гагрского района Бастанджян Андрей Хачикович 1981 г.р. привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного приобретения с целью сбыта, а также ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере. Данные преступления выявили сотрудники УКОН МВД в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

На момент задержания гражданин хранил при себе наркотическое средство, свертки с которым были изъяты при личном досмотре последнего.

При осмотре подсобного помещения домовладения в с. Псахара, по месту проживания задержанного среди личных вещей гражданина Бастанджян были обнаружены сотовые телефоны, в одном из которых установлено приложение геолокации.

При дальнейшем обследовании хозяйственного помещения сотрудники милиции обнаружили пакет с жестяной коробкой, обмотанной изоляционной лентой с содержащимся внутри наркотическим средством и капсулой психотропного вещества.

В дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с участием гражданина Бастанджян, последний указал на места ранее сделанных им «тайных закладок» с наркотическим веществом, в г. Гагра по ул. Виноградная, а также приготовленные к реализации свертки были обнаружены и изъяты на разных участках местности по ул. Комарова.

Как ранее оперативным путем установлено, данный наркоканал работал под магазином «Фокс».

В общей сложности, согласно экспертной справке, масса наркотического средства «метадон», изъятого у гражданина Бастанджян при личном досмотре, по месту его проживания, а также ранее сделанных «тайных закладок» для последующей реализации составила порядка 17 граммов.

Гражданину Бастанджян Андрею Хачиковичу вменяется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере, ввоз таковых на территорию Республики Абхазия, а также незаконное приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества. Последний на время предварительного следствия заключен под стражу.

Расследование по данному уголовному делу проводит следственное управление МВД Республики Абхазия.

***

Незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое средство изъято и у жителя с. Кутол Сакания Темура Зауровича, 1983 г.р.

Запрещенное вещество, как впоследствии установлено экспертами – наркотического средство «каннабис», гражданин хранил при себе и добровольно выдал сотрудникам милиции при личном досмотре.

Темур Сакания был задержан в с. Дранда Гулрыпшского района в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел.

Группой дознания Гулрыпшского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА в отношении гражданина Сакания возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия последний отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 21 марта 2025 16:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И РАСЧЕТА ВВП» ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.