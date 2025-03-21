ЖИТЕЛЬ С. ПСАХАРА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . Житель Гагрского района Бастанджян Андрей Хачикович 1981 г.р. привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного приобретения с целью сбыта, а также ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере. Данные преступления выявили сотрудники УКОН МВД в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

На момент задержания гражданин хранил при себе наркотическое средство, свертки с которым были изъяты при личном досмотре последнего.

При осмотре подсобного помещения домовладения в с. Псахара, по месту проживания задержанного среди личных вещей гражданина Бастанджян были обнаружены сотовые телефоны, в одном из которых установлено приложение геолокации.

При дальнейшем обследовании хозяйственного помещения сотрудники милиции обнаружили пакет с жестяной коробкой, обмотанной изоляционной лентой с содержащимся внутри наркотическим средством и капсулой психотропного вещества.

В дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с участием гражданина Бастанджян, последний указал на места ранее сделанных им «тайных закладок» с наркотическим веществом, в г. Гагра по ул. Виноградная, а также приготовленные к реализации свертки были обнаружены и изъяты на разных участках местности по ул. Комарова.

Как ранее оперативным путем установлено, данный наркоканал работал под магазином «Фокс».

В общей сложности, согласно экспертной справке, масса наркотического средства «метадон», изъятого у гражданина Бастанджян при личном досмотре, по месту его проживания, а также ранее сделанных «тайных закладок» для последующей реализации составила порядка 17 граммов.

Гражданину Бастанджян Андрею Хачиковичу вменяется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере, ввоз таковых на территорию Республики Абхазия, а также незаконное приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества. Последний на время предварительного следствия заключен под стражу.

Расследование по данному уголовному делу проводит следственное управление МВД Республики Абхазия.

***

Незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое средство изъято и у жителя с. Кутол Сакания Темура Зауровича, 1983 г.р.

Запрещенное вещество, как впоследствии установлено экспертами – наркотического средство «каннабис», гражданин хранил при себе и добровольно выдал сотрудникам милиции при личном досмотре.

Темур Сакания был задержан в с. Дранда Гулрыпшского района в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел.

Группой дознания Гулрыпшского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА в отношении гражданина Сакания возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия последний отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.