ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . В Сочи прошла встреча руководителей ГИМС МЧС Абхазии и ГИМС Управления МЧС РФ по Краснодарскому краю и федеральной территории Сириус, на которой обсуждались вопросы взаимодействия ведомств на приграничных территориях при ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде. Стороны рассмотрели детали и конкретные схемы проведения спасательных работ на воде, особенности досмотра и оформления маломерных судов, принятых в сопредельных государствах на предмет их учета при практической работе.

Абхазские спасатели посетили место дислокации личного состава и спецтехники одного из подразделений ГИМС Управления МЧС РФ по Краснодарскому краю и федеральной территории Сириус. Сотрудников ГИМС МЧС Абхазии интересовали конкретные технические и ходовые параметры патрульных катеров и иных плавсредств.

Стороны обсудили перспективы проведения соревнований на базе федеральной территории Сириус среди матросов-спасателей с участием представителей МЧС нашей страны.

По словам руководства государственной инспекции по маломерным судам спасательного ведомства нашей страны подобные встречи с российскими коллегами крайне продуктивны и востребованы. Так что в будущем их число будет только увеличиваться.