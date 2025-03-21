НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств на таможенном посту МАПП Адлер был остановлен автомобиль HYUNDAI SONATA, следующий из Абхазии в Россию. Водитель транспортного средства заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу ЕАЭС. По результатам проверки транспортного средства с применением МИДК сотрудники таможни установили наличие посторонних вложений.

«В ходе досмотра автомобиля было установлено, что в полости под бампером и во всех колесах находится табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Олег Ежов. – После снятия колес в каждом из них были обнаружены по 15 брикетов с пачками сигарет, замотанных между собой скотчем. После демонтажа заднего бампера было изъято еще 430 пачек сигарет. Всего в тайниках автомобиля пытались провезти 1390 пачек (27800 штук) табачных изделий марок «K.Ritter» и «Gagra» с абхазскими акцизными марками».

Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности. Проводится расследование.