ЖИТЕЛЯМ АБХАЗИИ С РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧАТЬ МЕДПОМОЩЬ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, могут воспользоваться полным спектром медицинских услуг по ОМС в рамках базовой программы. Об этом заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. В ходе видеоконференции с абхазскими коллегами он призвал «усилить информационно-разъяснительную работу», посетовав на то, что ни сами россияне, ни медицинские организации Абхазии в полной мере не осведомлены о порядке получения медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования.

По его словам, сейчас принимаются меры по упрощению процедуры получения медицинской помощи: дополнительные требования к документам могут убрать.

Отмечается, что к настоящему моменту более 49 тыс. граждан РФ, проживающих в Абхазии, получили полисы ОМС, для них доступен весь объем медпомощи по ОМС. Возможности получения медицинской помощи для граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, были существенно расширены в рамках реализации межправительственного соглашения между РФ и республикой.

Оформить полис ОМС россияне могут в пункте выдачи полисов в Сухуме. При этом не исключается вероятность открытия дополнительных точек выдачи полисов. Уточняется, что для получения полиса ОМС потребуется загранпаспорт или паспорт гражданина РФ с отсутствующей отметкой о регистрации по месту жительства в РФ, а также паспорт гражданина Абхазии, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории республики.