НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЭКО ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ 30 МЛН РУБ

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год в размере 30 млн рублей.

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . Кабинет министров утвердил межведомственную целевую программу на 2025 год «Лечение бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения».

• улучшение демографических показателей в республике;

• обеспечение доступности для населения республики лечения бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);

рождение детей у женщин, страдающих бесплодием с помощью метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО);

• отбор и направление граждан, страдающих бесплодием на лечение с использованием метода ЭКО, в медицинские организации за пределами Абхазии.

В настоящее время определенные виды специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, современные репродуктивные технологии по проблеме лечения бесплодия (ЭКО) не оказываются в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия. Средства, выделяемые на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов, не достаточны для полноценного оснащения медицинских учреждений Республики Абхазия, необходимого для проведения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи гражданам в республике.

В связи с этим возникает необходимость в финансировании и направлении граждан на лечение бесплодия с использованием ЭКО в медицинские организации за пределами Республики Абхазия.

По данным Финансово-планового управления Министерства здравоохранения Республики Абхазия средняя стоимость лечения бесплодия с использованием метода ЭКО составляет 600 000 рублей.

Учитывая количество обращений в Министерство здравоохранения Республики Абхазия в 2024 год за данным видом медицинской помощи (более 50), необходимо предусмотреть финансирование настоящей Программы в объеме не менее 30 млн рублей.

Реализация мероприятий Программы позволит продолжить совершенствование мер государственной поддержки по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, повысить доступность для граждан республики лечения бесплодия с использованием ЭКО, обеспечит рождение детей у семейных пар, страдающих бесплодием, окажет благоприятное воздействие на улучшение демографической ситуации и увеличению коэффициента рождаемости в республике.