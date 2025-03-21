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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ ЗА 2024 ГОД

Новости Пятница, 21 марта 2025 16:53
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УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ ЗА 2024 ГОД

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Правительство утвердило исполнение бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2024 год по доходам – 267, 894 млн руб. и по расходам –377,850 млн руб.

Остаток денежных средств Фонда на 01.01. 2025 г. – 6 333,5 тыс. руб.

Структура расходной части бюджета Фонда представлена следующим образом:

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда за 2024 год. составило – 102 752,5 тыс. руб., или 95,6%, в том числе:

– обеспечение выполнения функций Аппарата Фонда – 22 402,6 тыс. руб.;

– работа по взаимодействию с репатриантами и диаспорой за рубежом и на территории Республики Абхазия – 40 770,0 тыс. руб.;

– проведение мероприятий по празднованию Дня добровольца – 8 910,9 тыс. руб.;

– проведение мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости – 30 669,0 тыс. руб.;

2. По разделу «Национальная экономика» исполнение бюджета Фонда за 2024 год составило – 136 322,6 тыс. руб., или 86,3%, в том числе:

– строительство – 136 322,6 из них:

а) работы, услуги по содержанию имущества – 11 615,8 тыс. руб.;

б) составление сметной документации – 2 484,3 тыс. руб.;

в) строительство – 122 222,5 тыс. руб.,

3. По разделу «Социальная политика» исполнение бюджета Фонда за 2024 год составило – 138 774,9 тыс. руб., что составляет 85,7%, в том числе:

– социальная защита – 119 349,4 тыс. руб.;

– финансовое обеспечение государственных расходов на реализацию мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам Республики Абхазия в бесплатном прохождении процедуры экстракорпорального

оплодотворения (ЭКО) – 4 588,5 тыс. руб.;

– материальная помощь Кацба Р.Б. – 6 670,0 тыс. руб.;

– другие вопросы в области социальной политики – 8 167,0 тыс. руб.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 21 марта 2025 17:03

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