ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ, ПОДАРЕННЫЕ РОССИЕЙ, РАДУЮТ И ШКОЛЬНИКОВ, И ВОДИТЕЛЕЙ
Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Новые школьные автобусы так понравились детям, что теперь они хотят ездить не только в школу, но и уговаривают учителей и водителей почаще устраивать экскурсии.
«Старый автобус совсем износился, ему было уже 13 лет, эксплуатировать его дальше было невозможно. Мы очень благодарны за новый автобус, который теперь возит наших детей. Ребята в восторге от него. Дети говорят, что он идеально подходит для экскурсий, теперь просят организовать им поездки на Рицу и в Новый Афон», – рассказывает водитель школьного автобуса Бедик Бигвава.
Всего Россия передала Абхазии 40 автобусов. Сейчас закрыта практически вся потребность республики в школьном транспорте, особенно это важно для отдаленных поселков.
Сохранение и развитие сел – одна из приоритетных задач государства, об этом на встрече с жителями села Гуада говорил избранный президент Бадра Гунба.
Обновление автопарка стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута между Бадрой Гунба и руководством России.
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