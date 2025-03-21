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Абхазия Информ

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ, ПОДАРЕННЫЕ РОССИЕЙ, РАДУЮТ И ШКОЛЬНИКОВ, И ВОДИТЕЛЕЙ

Новости Пятница, 21 марта 2025 17:03
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ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ, ПОДАРЕННЫЕ РОССИЕЙ, РАДУЮТ И ШКОЛЬНИКОВ, И ВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Новые школьные автобусы так понравились детям, что теперь они хотят ездить не только в школу, но и уговаривают учителей и водителей почаще устраивать экскурсии.

«Старый автобус совсем износился, ему было уже 13 лет, эксплуатировать его дальше было невозможно. Мы очень благодарны за новый автобус, который теперь возит наших детей. Ребята в восторге от него. Дети говорят, что он идеально подходит для экскурсий, теперь просят организовать им поездки на Рицу и в Новый Афон», – рассказывает водитель школьного автобуса Бедик Бигвава.

Всего Россия передала Абхазии 40 автобусов. Сейчас закрыта практически вся потребность республики в школьном транспорте, особенно это важно для отдаленных поселков.

Сохранение и развитие сел – одна из приоритетных задач государства, об этом на встрече с жителями села Гуада говорил избранный президент Бадра Гунба.

Обновление автопарка стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута между Бадрой Гунба и руководством России.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 21 марта 2025 17:07

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