ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ, ПОДАРЕННЫЕ РОССИЕЙ, РАДУЮТ И ШКОЛЬНИКОВ, И ВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Новые школьные автобусы так понравились детям, что теперь они хотят ездить не только в школу, но и уговаривают учителей и водителей почаще устраивать экскурсии.

«Старый автобус совсем износился, ему было уже 13 лет, эксплуатировать его дальше было невозможно. Мы очень благодарны за новый автобус, который теперь возит наших детей. Ребята в восторге от него. Дети говорят, что он идеально подходит для экскурсий, теперь просят организовать им поездки на Рицу и в Новый Афон», – рассказывает водитель школьного автобуса Бедик Бигвава.