СУХУМСКИЙ «НАРТ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии официально открылся футбольный сезон матчем за Суперкубок страны. В поединке за первый трофей сезона на сухумском стадионе «Динамо» состоялся матч между между действующим чемпионом Абхазии – сухумским «Нартом» и действующим обладателем Кубка Абхазии – очамчырским «Ерцаху».
Футбольный матч, который держал болельщиков в напряжении до последней минуты, перешел в овертайм. Основное время завершилось с ничейным счетом 0:0, и, несмотря на все усилия команд, ни одной из них не удалось найти путь к воротам соперника.
Игра была насыщенной: острые моменты у обеих команд, блистательные сейвы вратарей и несколько опасных атак, которые могли бы изменить ход матча. Напряжение на поле и на трибунах достигло предела.
В овертайме игра стала еще более интенсивной. Сухумская команда смогла выйти вперед благодаря голу Алана Квициния. Однако радость болельщиков была недолгой «Ерцаху» ответил ответным голом, сравняв счет – 1:1. Обе команды продолжили атаковать, но ни одной из них не удалось переломить ход встречи.
После овертайма, который не выявил победителя, судьба матча решилась в серии пенальти. Здесь «Нарт» проявил больше хладнокровия и точности, вырвав победу в этой непростой борьбе.
Лучшим игроком матча был признан Адгур Кварацхелия.
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