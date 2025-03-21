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Абхазия Информ

СУХУМСКИЙ «НАРТ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Новости Пятница, 21 марта 2025 17:07
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СУХУМСКИЙ «НАРТ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии официально открылся футбольный сезон матчем за Суперкубок страны. В поединке за первый трофей сезона на сухумском стадионе «Динамо» состоялся матч между между действующим чемпионом Абхазии – сухумским «Нартом» и действующим обладателем Кубка Абхазии – очамчырским «Ерцаху».

Футбольный матч, который держал болельщиков в напряжении до последней минуты, перешел в овертайм. Основное время завершилось с ничейным счетом 0:0, и, несмотря на все усилия команд, ни одной из них не удалось найти путь к воротам соперника.

Игра была насыщенной: острые моменты у обеих команд, блистательные сейвы вратарей и несколько опасных атак, которые могли бы изменить ход матча. Напряжение на поле и на трибунах достигло предела.

В овертайме игра стала еще более интенсивной. Сухумская команда смогла выйти вперед благодаря голу Алана Квициния. Однако радость болельщиков была недолгой «Ерцаху» ответил ответным голом, сравняв счет – 1:1. Обе команды продолжили атаковать, но ни одной из них не удалось переломить ход встречи.

После овертайма, который не выявил победителя, судьба матча решилась в серии пенальти. Здесь «Нарт» проявил больше хладнокровия и точности, вырвав победу в этой непростой борьбе.

Лучшим игроком матча был признан Адгур Кварацхелия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 21 марта 2025 17:09

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