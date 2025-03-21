УТВЕРЖДЕНЫ КРИТЕРИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ. Утверждены представленные Национальным банком Республики Абхазия критерии обязательного контроля валютных операций.
Обязательному контролю подлежат валютные операции, равные или превышающие 200 000 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком Абхазии. К таким операциям относятся:
1) операции, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;
2) операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);
3) операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Республики Абхазия или ввозимого в Республику Абхазия груза, транзитной перевозкой груза по территории Республики Абхазия, а также по договорам страхования указанных грузов;
4) операции с внешними ценными бумагами, осуществляемые на организованных торгах, при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Республики Абхазия;
5) операции с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, и осуществления расчетов в официальной валюте Республики Абхазия;
6) операции, связанные с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в Республиканский бюджет, местный бюджет, бюджеты внебюджетных фондов Республики Абхазия в официальной валюте Республики Абхазия в соответствии с законодательством Республики Абхазия;
7) операции, связанные с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе закладным), за исключением векселей;
8) операции при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанные со служебной командировкой за пределы территории Республики Абхазия, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой;
9) операции, связанные с расчетами и переводами в иностранной валюте при исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия;
10) операции, предусматривающие расчеты и переводы иностранной валюты для осуществления деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Абхазия и иных официальных представительств Республики Абхазия, находящихся за пределами территории Республики Абхазия, а также постоянных представительств Республики Абхазия при межгосударственных или межправительственных организациях;
11) переводов физическим лицом - резидентом в иностранной валюте в Республику Абхазия со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Республики Абхазия, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в уполномоченных банках;
12) операции по оплате и (или) возмещению расходов, связанные со служебными поездками за пределы территории Республики Абхазия работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер;
13) операции, связанные с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Республики Абхазия физическими лицами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Республики Абхазия, по договорам перевозки пассажиров;
14) переводов физическими лицами – резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Республики Абхазия;
15) операции, предусматривающие переводы иностранной валюты на счета дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Абхазия и иных официальных представительств Республики Абхазия, находящихся за пределами территории Республики Абхазия, а также на счета постоянных представительств Республики Абхазия при межгосударственных или межправительственных организациях со счетов, открытых в уполномоченных банках органами исполнительной власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за пределами территории Республики Абхазия через своих представителей или представительства, и организациями, имеющими на основании Закона право по использованию счетов указанных официальных представительств и постоянных представительств Республики Абхазия, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием своих представителей или сотрудников своих представительств за пределами территории Республики Абхазия, а также для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с их командированием;
16) операции, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения в соответствии с клиринговым законодательством;
17) операции, связанные с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с клиринговым законодательством;
18) операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанные с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с клиринговым законодательством, в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);
19) операции, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;
20) операции, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательств а, предусмотренного, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;
21) операции, совершаемые за пределами территории Республики Абхазия между физическими лицами - резидентами, а также между физическими лицами - резидентами срок пребывания, которых за пределами территории Республики Абхазия в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней;
22) операции по выплате физическим лицам - резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории Республики Абхазия по заключенным ими с юридическими лицами - резидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих трудовых обязанностей за пределами территории Республики Абхазия.».
23) операции по переводу на открытые в уполномоченных банках на территории Республики Абхазия счета физических лиц - резидентов:
являющихся сотрудниками (работниками) дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Абхазия, постоянных представительств Республики Абхазия при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Республики Абхазия и представительств органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Республики Абхазия, представителями органов исполнительной власти (заместителями представителей органов исполнительной власти), находящимися за пределами территории Республики Абхазия, а также сотрудниками (работниками) расположенных за пределами территории Республики Абхазия представительств, филиалов государственных учреждений Республики Абхазия, месячного должностного оклада с надбавками, денежного содержания, денежного довольствия, должностного оклада и надбавки к должностному окладу (при наличии оснований для ее установления), заработной платы и иных сумм в иностранной валюте согласно заключенным с указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам и иных сумм, связанных с исполнением указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Республики Абхазия, выплата которых предусмотрена законодательством Республики Абхазия, а также причитающихся указанным сотрудникам (работникам, представителям, заместителям представителей) сумм возвращенного налога на добавленную стоимость и иных налогов, полученных от компетентных органов государств пребывания;
направленных органами исполнительной власти за пределы территории Республики Абхазия для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей согласно заключенным ими с такими органами исполнительной власти служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Республики Абхазия, а в отношении физических лиц - резидентов из числа военнослужащих - по решениям должностных лиц, уполномоченных направлять военнослужащих за пределы территории Республики Абхазия, сумм денежного содержания, денежного довольствия, заработной платы и иных выплат в иностранной валюте;
24) операции, связанные с получением в порядке наследования валютных ценностей;
25) операции, предусматривающие, перевод иностранной валюты с открытых в уполномоченных банках счетов резидентов, лицевые счета которым в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия открыты в органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление в соответствии с законодательством Республики Абхазия правоприменительных функций по обеспечению исполнения бюджета, казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия, на счета, открытые указанному органу исполнительной власти в уполномоченных банках (в валюте, в которой открыты такие счета), либо на счета, открытые в уполномоченных банках государственным органам, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Последнее от Super User
- НА ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» В 2025 ГОДУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 20 МЛН РУБЛЕЙ
- СУХУМСКИЙ «НАРТ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
- ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ, ПОДАРЕННЫЕ РОССИЕЙ, РАДУЮТ И ШКОЛЬНИКОВ, И ВОДИТЕЛЕЙ
- УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ ЗА 2024 ГОД
- НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЭКО ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ 30 МЛН РУБ