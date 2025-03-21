УТВЕРЖДЕНЫ КРИТЕРИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Обязательному контролю подлежат валютные операции, равные или превышающие 200 000 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком Абхазии. К таким операциям относятся:

1) операции, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

2) операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);

3) операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Республики Абхазия или ввозимого в Республику Абхазия груза, транзитной перевозкой груза по территории Республики Абхазия, а также по договорам страхования указанных грузов;

4) операции с внешними ценными бумагами, осуществляемые на организованных торгах, при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

5) операции с внешними ценными бумагами при условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, и осуществления расчетов в официальной валюте Республики Абхазия;

6) операции, связанные с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в Республиканский бюджет, местный бюджет, бюджеты внебюджетных фондов Республики Абхазия в официальной валюте Республики Абхазия в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

7) операции, связанные с выплатами по внешним ценным бумагам (в том числе закладным), за исключением векселей;

8) операции при оплате и (или) возмещении расходов физического лица, связанные со служебной командировкой за пределы территории Республики Абхазия, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной командировкой;

9) операции, связанные с расчетами и переводами в иностранной валюте при исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия;

10) операции, предусматривающие расчеты и переводы иностранной валюты для осуществления деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Абхазия и иных официальных представительств Республики Абхазия, находящихся за пределами территории Республики Абхазия, а также постоянных представительств Республики Абхазия при межгосударственных или межправительственных организациях;

11) переводов физическим лицом - резидентом в иностранной валюте в Республику Абхазия со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Республики Абхазия, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в уполномоченных банках;

12) операции по оплате и (или) возмещению расходов, связанные со служебными поездками за пределы территории Республики Абхазия работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер;

13) операции, связанные с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Республики Абхазия физическими лицами, а также филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Республики Абхазия, по договорам перевозки пассажиров;

14) переводов физическими лицами – резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Республики Абхазия;

15) операции, предусматривающие переводы иностранной валюты на счета дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Абхазия и иных официальных представительств Республики Абхазия, находящихся за пределами территории Республики Абхазия, а также на счета постоянных представительств Республики Абхазия при межгосударственных или межправительственных организациях со счетов, открытых в уполномоченных банках органами исполнительной власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за пределами территории Республики Абхазия через своих представителей или представительства, и организациями, имеющими на основании Закона право по использованию счетов указанных официальных представительств и постоянных представительств Республики Абхазия, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с содержанием своих представителей или сотрудников своих представительств за пределами территории Республики Абхазия, а также для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с их командированием;

16) операции, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения в соответствии с клиринговым законодательством;

17) операции, связанные с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с клиринговым законодательством;

18) операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанные с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с клиринговым законодательством, в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества);

19) операции, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом, при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

20) операции, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательств а, предусмотренного, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

21) операции, совершаемые за пределами территории Республики Абхазия между физическими лицами - резидентами, а также между физическими лицами - резидентами срок пребывания, которых за пределами территории Республики Абхазия в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней;

22) операции по выплате физическим лицам - резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории Республики Абхазия по заключенным ими с юридическими лицами - резидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих трудовых обязанностей за пределами территории Республики Абхазия.».

23) операции по переводу на открытые в уполномоченных банках на территории Республики Абхазия счета физических лиц - резидентов:

являющихся сотрудниками (работниками) дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Абхазия, постоянных представительств Республики Абхазия при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Республики Абхазия и представительств органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Республики Абхазия, представителями органов исполнительной власти (заместителями представителей органов исполнительной власти), находящимися за пределами территории Республики Абхазия, а также сотрудниками (работниками) расположенных за пределами территории Республики Абхазия представительств, филиалов государственных учреждений Республики Абхазия, месячного должностного оклада с надбавками, денежного содержания, денежного довольствия, должностного оклада и надбавки к должностному окладу (при наличии оснований для ее установления), заработной платы и иных сумм в иностранной валюте согласно заключенным с указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам и иных сумм, связанных с исполнением указанными сотрудниками (работниками, представителями, заместителями представителей) своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Республики Абхазия, выплата которых предусмотрена законодательством Республики Абхазия, а также причитающихся указанным сотрудникам (работникам, представителям, заместителям представителей) сумм возвращенного налога на добавленную стоимость и иных налогов, полученных от компетентных органов государств пребывания;

направленных органами исполнительной власти за пределы территории Республики Абхазия для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей согласно заключенным ими с такими органами исполнительной власти служебным контрактам, контрактам, трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами - резидентами своих служебных или трудовых обязанностей за пределами территории Республики Абхазия, а в отношении физических лиц - резидентов из числа военнослужащих - по решениям должностных лиц, уполномоченных направлять военнослужащих за пределы территории Республики Абхазия, сумм денежного содержания, денежного довольствия, заработной платы и иных выплат в иностранной валюте;

24) операции, связанные с получением в порядке наследования валютных ценностей;

25) операции, предусматривающие, перевод иностранной валюты с открытых в уполномоченных банках счетов резидентов, лицевые счета которым в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия открыты в органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление в соответствии с законодательством Республики Абхазия правоприменительных функций по обеспечению исполнения бюджета, казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия, на счета, открытые указанному органу исполнительной власти в уполномоченных банках (в валюте, в которой открыты такие счета), либо на счета, открытые в уполномоченных банках государственным органам, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства.