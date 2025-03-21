НА ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» В 2025 ГОДУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 20 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 21 марта 2025. Абхазия-Информ . Правительство утвердило межведомственную целевую программу на 2025 год «Развитие демографии». На ее реализацию предусмотрено 120 млн рублей. Цель программы – сохранение демографической безопасности в Абхазии и создание условий, необходимых для улучшения демографической ситуации.

И.о. министра соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что абхазские семьи, в которых родился ребенок, в течение шести месяцев должны подать заявки на получение выплат.

В 2025 году уже поступило 223 заявления на сумму выплат 24 млн 200 тысяч рублей.

Аджба сообщил, что за первого, второго и третьего ребенка выплаты составляют 100 тысяч рублей, а за четвертого и последующего – 200 тысяч рублей.

Планируется оказать помощь более 1200 семьям, постоянно проживающим на территории Абхазии.

В 2024 году было принято и рассмотрено 1 047 заявлений, из которых удовлетворено 1036 заявлений на общую сумму выплат 112 млн 100 тысяч рублей.

И.о. премьер-министра Владимир Делба отметил, что размер выплат за рождение ребенка сохраняется на уровне 2024 года.

«Это важная социальная программа. Не может не радовать рост числа многодетных семей. В двух семьях в 2024 году родился восьмой ребёнок… При возможности надо будет проиндексировать эти выплаты», – сказал Делба.

Многодетные семьи в Абхазии получают поддержку не только из внебюджетных фондов, но и из республиканского бюджета.