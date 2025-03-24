В КМ ОБСУДИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . И. о. премьер-министра Владимир Делба провел встречу с и. о. министра просвещения Иналом Габлия. Владимир Делба интересовался обеспечением образовательных учреждений Абхазии учебниками и учебными пособиями.

Инал Габлия отметил, что нехватки учебников нет, продемонстрировал недавно переизданные и переданные школам учебники по истории Абхазии (5-9 класс) и русскому языку (3 класс).

Всего за 2024 год для школ и детских садов издано учебно-методической литературы тиражом 29 тысяч экземпляров на сумму более 14 млн рублей.

Инал Габлия также рассказал, что все подготовительные классы школ и старшие группы в детских садах получили материалы образовательной программы «Акубча», разработанные и изданные министерством просвещения.

И. о. министра подчеркнул, что отзывы учителей и воспитателей хорошие и благодаря этой методике, дети успешно изучают абхазский язык.

И. о. министра проинформировал о мероприятиях, проводимых совместно с коллегами из Российской Федерации. Отметил большой интерес и заинтересованность, как учеников, так и работников образовательных учреждений, принимающих участие в этих мероприятиях в России.

Владимир Делба и Инал Габлия также обсудили мероприятия по подготовке к юбилейным датам – к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. И. о. министра рассказал о мероприятиях, намеченных к этим датам.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.