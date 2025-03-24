ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ. В зале Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжёлой атлетики в Сухуме состоялось открытое первенство столицы по тяжёлой атлетике среди школьников 2009 года рождения и младше. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума.