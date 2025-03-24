ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ. В зале Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжёлой атлетики в Сухуме состоялось открытое первенство столицы по тяжёлой атлетике среди школьников 2009 года рождения и младше. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума.
Победителями открытого первенства стали: Хварцкия Беслан (33 кг), город Гагра; Чубарь Александр (37 кг), город Гудаута; Молоселим Дмитрий (41 кг), город Гагра; Чижик Георгий (45 кг), город Сухум; Долбая Ираклий (49 кг), город Сухум; Широзия Нарсоу (55 кг), го од Сухум; Хутаба Саид (61 кг), город Гудаута; Киут Алмас (67 кг), город Сухум; Протопопов Артемий (73 кг), город Гагра; Консузян Артур (73 кг), город Гагра; Хашба Арсоу (90 кг), город Сухум; Московец Святослав (100 кг), город Сухум; Курт-Оглы Эрланд (105 кг и более), город Гудаута; Матвеева Анастасия (53 кг), город Гудаута.
Второе место заняли: Молоселим Данил (41 кг), город Гагра; Анкваб Сасрыква (45 кг), город Гудаута; Хишба Давид (55 кг), город Гагра; Гумба Гудиса (61 кг), город Гагра.
Третье место заняли: Айба Амир (41 кг), город Гудаута; Цвижба Данат (45 кг), город Гагра; Микая Давид (55 кг), город Гагра; Меликян Альберт (61 кг), город Гагра.
Шаматава Астан 2017 года рождения из Сухума был награждён званием «Самый юный и техничный тяжелоатлет».
Призом «За волю к победе» был награждён Кононов Даниил 2017 года рождения из Сухума.
Звание «Самый юный рекордсмен» среди младших юношей 2016 года рождения получил Кононов Артём из города Сухум.
Тренируют спортсменов города Сухум Кутелия Томаз и Кутелия Джамбулат.