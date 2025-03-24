В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Младшие классы (4 класс) – испытания по родному языку (абхазскому, русскому, армянскому) и математике.

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . В средней школе №3 им. Ю. Воронова стартовала Республиканская предметная олимпиада, где около 900 школьников из 4-х и 9–11-х классов поборются за звание лучших.

Старшие классы (9–11 класс) – олимпиада охватит целый спектр предметов: от абхазского языка и литературы до физики, химии, истории и английского.

Финалисты уже прошли два серьезных этапа отбора – школьный и районный. Теперь в борьбе за победу – только сильнейшие.

Победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.