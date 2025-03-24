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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Новости Понедельник, 24 марта 2025 14:22
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ. В средней школе №3 им. Ю. Воронова стартовала Республиканская предметная олимпиада, где около 900 школьников из 4-х и 9–11-х классов поборются за звание лучших.

Младшие классы (4 класс) – испытания по родному языку (абхазскому, русскому, армянскому) и математике.

Старшие классы (9–11 класс) – олимпиада охватит целый спектр предметов: от абхазского языка и литературы до физики, химии, истории и английского.

Финалисты уже прошли два серьезных этапа отбора – школьный и районный. Теперь в борьбе за победу – только сильнейшие.

Победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 марта 2025 14:24

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