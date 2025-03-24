В СУХУМЕ ПРОВОДЯТ РЕМОНТ ФАСАДОВ ДОМОВ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . В столице ремонтируют фасады домов, меняют балконные ограждения, оконные отливы и укладывают кафель на общих балконах по трем адресам: ул. Эшба 185, ул. Агрба 9 и ул. Когония 62. Работы выполнены на 75%. Согласно графику их планируют полностью завершить к 30 мая.

«В начале проведения работ состоялось общее собрание собственников многоквартирных домов, все были очень рады капитальному ремонту. К нам относятся с пониманием, с заботой. Очень нас благодарят и рады тому, что фасады домов приведут надлежащий вид», – рассказывает заместитель гендиректора московского фонда капитального ремонта Сергей Ушаков.

Напомним, что помощь в обновлении фасадов многоквартирных домов при участии российских строителей – договоренность Бадры Гунба с руководством России.