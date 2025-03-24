 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОВОДЯТ РЕМОНТ ФАСАДОВ ДОМОВ

Новости Понедельник, 24 марта 2025 14:24
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОВОДЯТ РЕМОНТ ФАСАДОВ ДОМОВ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ. В столице ремонтируют фасады домов, меняют балконные ограждения, оконные отливы и укладывают кафель на общих балконах по трем адресам: ул. Эшба 185, ул. Агрба 9 и ул. Когония 62. Работы выполнены на 75%. Согласно графику их планируют полностью завершить к 30 мая.

«В начале проведения работ состоялось общее собрание собственников многоквартирных домов, все были очень рады капитальному ремонту. К нам относятся с пониманием, с заботой. Очень нас благодарят и рады тому, что фасады домов приведут надлежащий вид», – рассказывает заместитель гендиректора московского фонда капитального ремонта Сергей Ушаков.

Напомним, что помощь в обновлении фасадов многоквартирных домов при участии российских строителей – договоренность Бадры Гунба с руководством России.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 24 марта 2025 14:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ НИНА ГЕРЗМАВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.