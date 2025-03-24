В ПИЦУНДЕ ЗАМЕНЯТ ОГРАЖДЕНИЕ НА КИПАРИСОВОЙ АЛЛЕЕ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . Пицунда-Мюссерский заповедник на протяжении многих лет сигнализировал о насущных проблемах, направляя отчеты и докладные записки непосредственно в Кабинет Министров. В итоге, государство приняло решение о выделении средств на реализацию жизненно важного проекта – замену ограждения на Кипарисовой аллее. Этот участок, к сожалению, является одним из наиболее загрязненных в заповеднике, где заповедный режим систематически нарушается практически по всей протяженности существующего ограждения.

Проблема усугубляется нарушением границ, несанкционированным выбросом канализационных стоков с близлежащих коммерческих объектов непосредственно на территорию заповедника, а также постоянным загрязнением бытовым мусором. Реализация проекта по замене ограждения призвана положить конец этим негативным явлениям и восстановить экологическое равновесие.

Работы по демонтажу старого ограждения запланированы на апрель текущего года, а установка нового, современного ограждения должна завершиться уже в мае. Это позволит значительно улучшить ситуацию и обеспечить надлежащую защиту уникальной природной территории.