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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ЗАМЕНЯТ ОГРАЖДЕНИЕ НА КИПАРИСОВОЙ АЛЛЕЕ

Новости Понедельник, 24 марта 2025 14:29
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В ПИЦУНДЕ ЗАМЕНЯТ ОГРАЖДЕНИЕ НА КИПАРИСОВОЙ АЛЛЕЕ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ. Пицунда-Мюссерский заповедник на протяжении многих лет сигнализировал о насущных проблемах, направляя отчеты и докладные записки непосредственно в Кабинет Министров. В итоге, государство приняло решение о выделении средств на реализацию жизненно важного проекта – замену ограждения на Кипарисовой аллее. Этот участок, к сожалению, является одним из наиболее загрязненных в заповеднике, где заповедный режим систематически нарушается практически по всей протяженности существующего ограждения.

Проблема усугубляется нарушением границ, несанкционированным выбросом канализационных стоков с близлежащих коммерческих объектов непосредственно на территорию заповедника, а также постоянным загрязнением бытовым мусором. Реализация проекта по замене ограждения призвана положить конец этим негативным явлениям и восстановить экологическое равновесие.

Работы по демонтажу старого ограждения запланированы на апрель текущего года, а установка нового, современного ограждения должна завершиться уже в мае. Это позволит значительно улучшить ситуацию и обеспечить надлежащую защиту уникальной природной территории.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 24 марта 2025 14:34

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