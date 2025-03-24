ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . Регистрация на участие в конкурсе «Команда Абхазии» завершена. Всего на участие в проекте поступило 3 293 заявки от управленцев. Прием заявок стартовал 12 февраля и завершился 21 марта 2025 года. Одновременно с регистрацией закончен и первый дистанционный этап тестирования, до 30 марта участникам предстоит пройти еще один тест на оценку управленческого потенциала.

Принять участие в конкурсе «Команда Абхазии» решили более трех тысяч активных граждан Республики. В топ-3 отраслей, в которых работают участники, вошли «Государственная и административно-хозяйственная работа» (12,2%), «Образование и молодежная политика» (10,8%), а также «Экономика и юриспруденция» (7,5%). Кроме того, достаточно большое количество заявок поступило от представителей таких отраслей как «Спорт и туризм», «Здравоохранение и медицина», «Информационные технологии, телекоммуникации и связь». Это показывает, что граждане Республики Абхазия готовы активно участвовать в развитии ключевых сфер жизни страны.

«Всего на участие в первом конкурсе управленцев «Команда Абхазии» мы получили 3293 заявки от граждан Абхазии. Более трех тысяч управленцев выразили готовность принять активное участие в жизни нашей страны. Хочу отметить, что среди конкурсантов преобладают молодые специалисты: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 18 до 25 лет – на них приходится 47% об общего числа конкурсантов. Еще порядка 28% приходится на участников от 26 до 35 лет, 18% – участники в возрасте от 36 до 45 лет. Опытные управленцы старше 46 лет составляют 7% от всех конкурсантов соответственно. Среди участников 46% – женщины, 54% – мужчины. Мы невероятно рады такому отклику: видеть, как много сограждан стремятся изменить не только себя, но и нашу страну к лучшему, – отметил руководитель конкурса «Команда Абхазии», и.о. Председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту Таращ Хагба. – Одновременно с регистрацией закончен и первый дистанционный этап тестирования, во время которого конкурсанты выполняли задания, направленные на анализ системного мышления и в формате эссе предлагали свои идеи и проекты. Его преодолел 591 участник. На втором этапе конкурсантам предстоит тест на оценку управленческого потенциала».

Участие в конкурсе «Команда Абхазии» – это не только возможность внести свой вклад в развитие республики, но еще и возможность развить свои сильные стороны и узнать точки роста. Так, прохождение тестирование позволит участникам получить отчет с обратной связью от экспертов и рекомендациями по развитию компетенций. Кроме того, все участники, успешно прошедшие дистанционные этапы конкурса «Команда Абхазии», получат доступ к образовательным программам президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В рамках последовательной кадровой политики, выстраиваемой Президентом Владимиром Путиным, в России создана уникальная система развития социальных лифтов, не имеющая аналогов в мире, благодаря которой у каждого человека в нашей стране есть возможность развиваться вне зависимости от места проживания, профессии, происхождения, политических взглядов. По инициативе Бадры Зурабовича, взяв за основу передовой опыт президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры России», Абхазия получила реально работающий инструмент для формирования кадрового резерва. По итогам заявочной кампании мы видим востребованность и высокую заинтересованность жителей Абхазии в подобном кадровом проекте. Как показывает опыт «Лидеров России», с каждым этапом конкурса сложность возрастает, но успех точно достижим. На втором этапе «Команды Абхазии», который пройдет с 28 по 30 марта, участникам предстоит оценить свой управленческий потенциал. Этот важный тест позволит выявить способности и личностные качества, необходимые для успешной адаптации к новым условиям и карьерного роста. Желаю участникам успехов и побед!» – прокомментировал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

По результатам прохождения всех дистанционных этапов среди конкурсантов будут отобраны 80 финалистов, которых получат приглашение в финал. Из них в ходе очного испытания эксперты определят 20 сильнейших. Победителей ждут уникальные образовательные мероприятия в Республике Абхазия и Российской Федерации, в том числе на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», профильные стажировки в России, а также перспектива кадровых назначений на родине.

Лучших управленцев Республики Абхазия ждут встречи с ведущими экспертами в области государственного и корпоративного управления, а также возможность стажировок в органах исполнительной власти России и у лидеров различных отраслей. Это позволит перенять передовой опыт и внедрить полученные знания в Республике Абхазия. Помимо этого, победителей и финалистов ждут реальные перспективы карьерного роста и назначения на ключевые посты на родине.

Напомним, что проект «Команда Абхазии» направлен на создание системы социальных лифтов по объективным критериям, формирование равных возможностей для каждого независимо от места проживания или профессии.