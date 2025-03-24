НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . Медики из Российской Федерации в рамках диспансеризации начали профилактические осмотры детей дошкольного возраста. Во время весенних школьных каникул диспансеризация будет проходить в детских садах во всех районах Республики Абхазия.

И. о. министра здравоохранения Эдуард Бутба посетил детские сады «Алашара» и «Улыбка» в г. Сухум. Директора детских садов поблагодарили его и российских коллег за проводимую и очень важную для подрастающего поколения работу.

Глава Минздрава отметил высокий уровень организации медосмотров.

«Посетили два садика, детишек осматривают и проводят исследования в достойных условиях, за что хочу выразить благодарность Министерству просвещения и директорам детских садов. К сожалению, есть небольшой процент отказов со стороны родителей, мы будем работать в этом направлении», – сообщил Эдуард Бутба.