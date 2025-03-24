11 МОЛОДЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЛАБОРАТОРИЯ КИНО»

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . Форум проходил с 14 по 20 марта в рамках международного движения «Победа 9/45» в Подмосковье (городской округ Мытищи). Он объединил больше 150 кинематографистов из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Цель Форума – помочь молодым режиссерам и сценаристам из разных стран Евразии создавать фильмы о Великой Отечественной войне для сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности, популяризации культурного наследия народов континента.

Для участников были организованы мастер-классы, лекции, практические занятия. Также прошел просмотр советского художественного фильма 1957 года «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова.

«Я надеюсь, что творчество наших молодых участников «Лаборатории Кино» будет транслировать эту самую историческую правду, которая поможет нашим будущим поколениям не забывать свое великое прошлое», – отметил вице-спикер Государственной Думы РФ, председатель организационного комитета движения «Победа 9/45» Борис Чернышов.