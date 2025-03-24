«АПСНЫ» ЗАВЕРШИЛ ШЕСТОЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ПЯТОГО ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 24 марта 2025. Абхазия-Информ . Баскетбольная команда «Апсны» завершила шестой заключительный тур пятого чемпионата СКФО и ЮФО. В рамках тура в Сухуме наша команда провела три игры с командами «Симферополь» (Симферополь), ПГУ-Машук» (Пятигорск) и «DBI/Буэна Суэрта-Барс» (Ростов-на-Дону).

По итогам тура у нашей команды одна победа и два поражения: наши баскетболисты одержали победу над симферопольской командой со счетом 67:84, уступили команде «DBI/Буэна Суэрта-Барс» со счетом 80:76 и команде «ПГУ-Машук» со счетом 74:100.

По результатам заключительного тура, определятся места в итоговом положении команд. В зависимости от занятых мест, станут известны четвертьфинальные пары финала восьми.

В нынешнем сезоне борьбу за медали ведут восемь команд из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Черкесска, Михайловска, Донецкой Народной Республики, Симферополя и Республики Абхазия.