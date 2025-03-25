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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Новости Вторник, 25 марта 2025 17:56
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В СУХУМЕ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Сухум. 26 марта 2025. Абхазия-Информ. В столице Абхазии презентовали новую общественную организацию – Ассоциацию силовых ведомств Республики Абхазия. В нее вошли представители Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, МВД и МЧС.

«Это не формальность, а стратегический ответ на вызовы времени», – отметил помощник министра внутренних дел Батал Агрба.

По его словам, в последнее время наблюдается необоснованное преуменьшение авторитета силовиков, однако история Абхазии неразрывно связана с подвигами сотрудников силовых структур, которые защищали свободу и безопасность страны.

Главная цель Ассоциации – восстановление доверия к правоохранительным органам и повышение престижа силовых ведомствах.

И.о. министра внутренних дел Роберт Киут высказал свою поддержку созданию общественной организации «Ассоциация силовых ведомств». Он подчеркнул, что патриотическому воспитанию молодежи сегодня надо уделять повышенное внимание.

Председателем новой организации избран Батал Авидзба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 25 марта 2025 18:02

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