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Абхазия Информ

В ДЕТСКОМ САДУ «ГУНДА» ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Новости Вторник, 25 марта 2025 18:02
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В ДЕТСКОМ САДУ «ГУНДА» ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 26 марта 2025. Абхазия-Информ. Российские медики, специалисты разных профилей – педиатры, офтальмологи, хирурги, урологи, психиатры, психологи, лор-специалисты, кардиологи, эндокринологи, акушер-гинекологи проводят диспансеризацию дошкольников в детском саду «Гунда». Кроме того, проводится ЭКГ и УЗИ-диагностика.

Врачи внимательно выслушивают все жалобы родителей и детей, а после осмотра оставляют рекомендации абхазским коллегам.

Масштабная диспансеризация с участием бригад российских медиков стала возможной благодаря договоренностям избранного президента с руководством России.

В период школьных весенних каникул медицинский осмотр воспитанников детских садов пройдет во всех районах республики.  

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