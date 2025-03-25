В ДЕТСКОМ САДУ «ГУНДА» ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 26 марта 2025. Абхазия-Информ. Российские медики, специалисты разных профилей – педиатры, офтальмологи, хирурги, урологи, психиатры, психологи, лор-специалисты, кардиологи, эндокринологи, акушер-гинекологи проводят диспансеризацию дошкольников в детском саду «Гунда». Кроме того, проводится ЭКГ и УЗИ-диагностика.
Масштабная диспансеризация с участием бригад российских медиков стала возможной благодаря договоренностям избранного президента с руководством России.
В период школьных весенних каникул медицинский осмотр воспитанников детских садов пройдет во всех районах республики.