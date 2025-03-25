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Абхазия Информ

29 И 30 МАРТА ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО БЕСПЛАТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК И КОШЕК

Новости Вторник, 25 марта 2025 19:31
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29 И 30 МАРТА ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО БЕСПЛАТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК И КОШЕК

Сухум. 26 марта 2025. Абхазия-Информ. 29 и 30 марта благотворительный фонд «Добрый город» при поддержке администрации города Сухум проведут акцию по бесплатной стерилизации собак и кошек. Привести своего питомца может любой желающий, предварительно записавшись по номеру телефона +7 (940) 960-00-77.

29 марта ветеринарные врачи будут оперировать в приюте в селе Дзыгута, а 30 марта – в Госветстанции в Сухуме.

Не упустите шанс бесплатно прооперировать своего питомца и избавить себя от проблем с нежелательным потомством. Зооволонтеры напоминают, что стерилизация единственный гуманный и эффективный способ сокращения популяции бездомных животных на улицах наших городов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 25 марта 2025 19:34

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