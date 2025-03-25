В АБХАЗИИ ПРИСТУПИЛИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сухум. 26 марта 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии стартовали первые реставрационные работы памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в рамках программы российского Фонда президентских грантов. Так, в селе Мачара активно восстанавливают памятники участникам Великой Отечественной войны. Территории очищают от мусора и растительности, ведется реставрация мемориалов, заменяют утраченные элементы и разрушенные плиты. Работы идут полным ходом, чтобы вернуть памятникам достойный вид и сохранить память о героях.
По главы села Денис Хаджимба, на уже выделенной территории планируется возведение аллеи, где в последующем будет установлена стела в честь участников Великой Отечественной войны.
Напомним, что в конце февраля село получило финансирование от российского Фонда президентских грантов. По этой программе реконструкция памятников Великой Отечественной войны проходит по всей Абхазии.
Финансирование помогает восстанавливать мемориальные комплексы и благоустраивать прилегающие территории в память о погибших в годы войны.
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