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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ГРУЗИЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОНФРОНТАЦИОННОЙ РИТОРИКИ

Новости Вторник, 25 марта 2025 19:54
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МИД АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ГРУЗИЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОНФРОНТАЦИОННОЙ РИТОРИКИ

Сухум. 26 марта 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление Агентства гражданской авиации Грузии о намерении добиться запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в аэропорт г. Сухум. В комментарии, в частности, говорится:

«На фоне недавних заявлений грузинских политиков о готовности к конструктивному диалогу с Республикой Абхазия и Южной Осетией, в том числе заявления председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, который заявлял, что «Грузия должна будет извиниться перед осетинской стороной за 2008 год и покарать бывшую правящую партию», Республика Абхазия ожидала начала прагматичного взаимодействия, основанного на признании реалий, сложившихся в Закавказье.

Однако, вместо прагматичного подхода, направленного на урегулирование взаимоотношений, грузинские власти продолжают делать шаблонные, политически ангажированные и оторванные от реальности заявления, которые уже набили оскомину и лишь создают дополнительную напряженность. Очередные выпады грузинского руководства являются попыткой препятствовать процессам, которые имеют необратимый характер.

Подобные подходы не только не способствуют урегулированию затянувшегося кризиса, но и подрывают саму возможность диалога, лишь усиливая взаимное недоверие между нашими странами.

В связи с этим Республика Абхазия в очередной раз обращается с призывом к Грузии отказаться от конфронтационной риторики, подписать юридически обязывающее Соглашение о неприменении силы и начать новый этап конструктивного диалога, учитывающего политические и правовые реалии, сформированные после конфликтов 1992-1993 и 2008 годов», – говорится в комментарии МИД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 25 марта 2025 19:56

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