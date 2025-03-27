ОБ ИТОГАХ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ»
Сухум. 27 марта 2025. Абхазия-Информ. Член наблюдательного совета конкурса управленцев «Команда Абхазии», юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского государственного университета Георгий Габуния рассказал об итогах заявочной кампании проекта.
По его словам, итоги заявочной кампании подтвердили, что проект стал настоящим катализатором общественной активности. Более 3 000 заявок – это не просто цифры, а свидетельство доверия граждан к идее формирования профессионального кадрового резерва. Особенно важно, что конкурс, первоначально ассоциировавшийся у некоторых с политической кампанией, трансформировался в платформу национального значения, объединяющую людей вне зависимости от их взглядов.
«Уверен, что те, кто прошел первый этап, уже продемонстрировали важные качества: инициативность, системное мышление и готовность к развитию. Обращаясь к конкурсантам, хочу подчеркнуть: даже если вы не станете финалистами или победителями, полученные знания, обратная связь от экспертов и доступ к образовательным программам платформы «Россия – страна возможностей» откроют новые перспективы для вашего профессионального роста.
Желаю всем участникам сохранить эту энергию на следующих этапах. Пусть ваши идеи, подкрепленные опытом российских партнеров и поддержкой государства, внесут реальный вклад в развитие нашей республики. Помните – «Команда Абхазии» начинается с каждого из вас», – сказал Габуния.
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