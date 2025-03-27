ОБ ИТОГАХ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

По его словам, итоги заявочной кампании подтвердили, что проект стал настоящим катализатором общественной активности. Более 3 000 заявок – это не просто цифры, а свидетельство доверия граждан к идее формирования профессионального кадрового резерва. Особенно важно, что конкурс, первоначально ассоциировавшийся у некоторых с политической кампанией, трансформировался в платформу национального значения, объединяющую людей вне зависимости от их взглядов.

«Уверен, что те, кто прошел первый этап, уже продемонстрировали важные качества: инициативность, системное мышление и готовность к развитию. Обращаясь к конкурсантам, хочу подчеркнуть: даже если вы не станете финалистами или победителями, полученные знания, обратная связь от экспертов и доступ к образовательным программам платформы «Россия – страна возможностей» откроют новые перспективы для вашего профессионального роста.

Желаю всем участникам сохранить эту энергию на следующих этапах. Пусть ваши идеи, подкрепленные опытом российских партнеров и поддержкой государства, внесут реальный вклад в развитие нашей республики. Помните – «Команда Абхазии» начинается с каждого из вас», – сказал Габуния.