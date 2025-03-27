ЗАДЕРЖАН ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННЫЙ «БМВ» ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

На территории г. Сочи в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Сочинской таможни с ФСО России, ГИБДД УВД г. Сочи выявлено транспортное средство марки «BMW-116», зарегистрированное на территории Республики Абхазия, под управлением гражданина РФ.

Транспортное средство с абхазскими номерами было временно ввезено для личного пользования через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни. Срок временного воза был установлен до мая 2023 года. В установленный срок автомобиль не был вывезен за пределы таможенной территории ЕАЭС, под иные таможенные процедуры не помещался. В нарушение норм таможенного законодательства машина была передана в пользование и распоряжение иному лицу.

В ходе проверки также установлено, что водитель предъявил недействительные таможенные документы. Сотрудниками таможни автомобиль изъят и помещен на стоянку изъятых и задержанных транспортных средств. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ. Материалы по фактам подделки документов переданы в УВД по городу Сочи.

Напоминаем, что нарушения временного ввоза, незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами являются основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности с возможной конфискацией транспортного средства.