ЗАДЕРЖАН ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННЫЙ «БМВ» ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 27 марта 2025. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники продолжают вести работу по выявлению и пресечению нарушений порядка и сроков временного ввоза иностранных транспортных средств.
На территории г. Сочи в ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Сочинской таможни с ФСО России, ГИБДД УВД г. Сочи выявлено транспортное средство марки «BMW-116», зарегистрированное на территории Республики Абхазия, под управлением гражданина РФ.
Транспортное средство с абхазскими номерами было временно ввезено для личного пользования через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни. Срок временного воза был установлен до мая 2023 года. В установленный срок автомобиль не был вывезен за пределы таможенной территории ЕАЭС, под иные таможенные процедуры не помещался. В нарушение норм таможенного законодательства машина была передана в пользование и распоряжение иному лицу.
В ходе проверки также установлено, что водитель предъявил недействительные таможенные документы. Сотрудниками таможни автомобиль изъят и помещен на стоянку изъятых и задержанных транспортных средств. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ. Материалы по фактам подделки документов переданы в УВД по городу Сочи.
Напоминаем, что нарушения временного ввоза, незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами являются основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности с возможной конфискацией транспортного средства.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»
- ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
- ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРАЖДАНИНУ РОССИИ