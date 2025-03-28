АЛЕКО ГВАРАМИЯ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ»
Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ. Член наблюдательного совета конкурса управленцев «Команда Абхазии», ректор Абхазского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор, академик АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия рассказал об итогах заявочной кампании проекта:
«Итоги заявочной кампании, в рамках которой было подано более 3 000 заявок, свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности граждан Абхазии в процессы управления и развития. Особенно отрадно отметить, что почти половина конкурсантов – это молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, что подтверждает их готовность брать на себя ответственность за будущее Абхазии. Как ректор Абхазского государственного университета, я горжусь тем, что наши студенты и молодые преподаватели активно включились в этот процесс, демонстрируя смелость, амбиции и стремление к профессиональному росту.
Конкурс «Команда Абхазии» важный шаг в формировании кадрового потенциала Республики. Участие в таком проекте позволяет не только оценить свои сильные стороны, но и определить точки роста, что особенно важно для молодых специалистов. Мы, со своей стороны, готовы поддерживать вас на этом пути, предлагая стажировки, образовательные программы и доступ к лучшим практикам управления.
Желаю всем участникам успешного прохождения дистанционных этапов конкурса. Пусть ваши идеи и проекты станут вкладом в развитие нашей страны, сам конкурс станет важным шагом в создании системы социальных лифтов и формировании равных возможностей для каждого ее гражданина», – сообщил Гварамия.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»
- ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
- ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРАЖДАНИНУ РОССИИ