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Абхазия Информ

АЛЕКО ГВАРАМИЯ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 28 марта 2025 16:04
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АЛЕКО ГВАРАМИЯ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ. Член наблюдательного совета конкурса управленцев «Команда Абхазии», ректор Абхазского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор, академик АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия рассказал об итогах заявочной кампании проекта:

«Итоги заявочной кампании, в рамках которой было подано более 3 000 заявок, свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности граждан Абхазии в процессы управления и развития. Особенно отрадно отметить, что почти половина конкурсантов – это молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, что подтверждает их готовность брать на себя ответственность за будущее Абхазии. Как ректор Абхазского государственного университета, я горжусь тем, что наши студенты и молодые преподаватели активно включились в этот процесс, демонстрируя смелость, амбиции и стремление к профессиональному росту.

Конкурс «Команда Абхазии» важный шаг в формировании кадрового потенциала Республики. Участие в таком проекте позволяет не только оценить свои сильные стороны, но и определить точки роста, что особенно важно для молодых специалистов. Мы, со своей стороны, готовы поддерживать вас на этом пути, предлагая стажировки, образовательные программы и доступ к лучшим практикам управления.

Желаю всем участникам успешного прохождения дистанционных этапов конкурса. Пусть ваши идеи и проекты станут вкладом в развитие нашей страны, сам конкурс станет важным шагом в создании системы социальных лифтов и формировании равных возможностей для каждого ее гражданина», – сообщил Гварамия.

Прочитано 39 раз Последнее изменение Пятница, 28 марта 2025 16:34

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