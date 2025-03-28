РОБЕРТ КИУТ: ГРАЖДАНИН БЕБУА ОСВОБОДИТСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СУДОМ СРОК

Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ. В социальных сетях распространили слухи о том, что осужденного за поджог государственного флага гражданина Бебуа, отбывающего наказание в ИВС МВД РА, освобождают из мест лишения свободы раньше намеченного срока. В этой связи медиа-клуб «Апсны.Иахьа» обратился за комментарием к и.о. министра внутренних дел Роберту Киут.

«Гражданин Бебуа привлечен к уголовной ответственности за сожжение государственного флага сроком на 9 лет общего режима. В целом, он должен был отсидеть 4 года и шесть месяцев. 30 марта заканчивается срок пребывания его в следственном изоляторе, и мы будем обязаны его выпустить на свободу. То есть, никто не планирует данного гражданина отпускать преждевременно, все согласно назначенного судом срока», – сообщил Роберт Киут.

Напомним, что 30 сентября 2020 года, в г. Гал в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., Бебуа И.Е. совершил умышленный поджег полотна с изображением Государственного флага и Государственного герба Республики Абхазия.

Также, в ходе обыска по месту жительства Бебуа И.Е. была обнаружена ручная граната.