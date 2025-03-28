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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРАЖДАНИНУ РОССИИ

Новости Пятница, 28 марта 2025 16:47
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРАЖДАНИНУ РОССИИ

Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ. По результатам проведенной процессуальной проверки по факту получения телесных повреждений гражданином Белозеровым К. А., имевших место в г. Гагра 13 марта 2025 года, следственным управлением МВД Республики Абхазия по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам уголовного дела, 13 марта 2025 года, примерно в 15 часов 30 минут, в городе Гагра, по проспекту В.Г. Ардзинба, в непосредственной близости от жилого строения №161, неустановленное следствием лицо, в нарушении Закона Республики Абхазия «Об оружии» от 30 декабря 2020 года за №5081-с-VI, вооруженное незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием – пистолетом неустановленного образца, в ходе внезапно возникшего конфликта, на почве неприязненных отношений, осознавая противоправный характер своих действий и реализуя преступный умысел, направленный на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, гражданину Белозерову Константину Анатольевичу, общеопасным способом, произвело выстрелы в последнего, после чего скрылось с места преступления в неизвестном направлении.

Белозеров К.А. на карете скорой помощи был доставлен в приемное отделение ЦРБ города Гагра с сквозным ранением левой голени в верхней трети, открытым переломом головки левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии слева.

С учетом общественного резонанса, вызванного данным происшествием, Постановлением Генеральной прокуратуры РА от 24 марта текущего года материалы процессуальной проверки были переданы из УВД по Гагрскому району в Следственное управление МВД Абхазии для дальнейшего производства.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 41 раз Последнее изменение Пятница, 28 марта 2025 16:51

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