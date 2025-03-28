НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ. Два факта незаконного хранения огнестрельного оружия выявили сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в г. Гудаута.
Пистолет системы «Макарова», переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой, а так же боеприпасы к нему, сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД изъяли у жителя столицы Габлия Бесика Зурабовича, 1982г.р. По данному факту в отношении гражданина Габлия по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело.
Аналогичное преступление вменяется жителю г. Гудаута Гамисония Адаму Адгуровичу, 1998г.р. Последний незаконно приобрел и носил при себе револьвер кустарного изготовления с боеприпасами в барабане, который изъяли сотрудники уголовного розыска Гудаутского РОВД.
Вышеназванные граждане на время предварительного следствия ограничены подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование в рамках возбужденных уголовных дел проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району.
Об этом сообщает сайт МВД.
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