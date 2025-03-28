ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого вице-премьера Джансух Нанба провел очередное заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению праздничных и памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участники встречи рассмотрели поступившие предложения.

Основные мероприятия пройдут 9 мая 2025 года.

9 мая перед памятником Неизвестному солдату в Сухуме пройдет Парад Победы, на площади Свободы в Сухуме состоится праздничный концерт. Также 9 мая запланирован фейерверк в честь 80-летия Победы.

В праздничные дни эфир Абхазской гостелерадиокомпании будет формироваться из архивных материалов и новых проектов, в том числе с участием потомков героев ВОВ.

Участники заседания ознакомились c представленным Министерством просвещения планом мероприятий, посвященных 80-летию со дня Победы. Планируется проведение различных конкурсов среди школьников, первенство школьников по различным видам спорта, Республиканская Спартакиада школьников по 14 видам спорта.

Госкомитетом по делам молодежи и спорту запланированы фестиваль спорта, вечер памяти, посвященный первой профессиональной летчице из Абхазии Мэри Авидзба и политрука 3-й пулемётной роты Александре Назадзе, а также другие мероприятия.

Члены комиссии рассмотрели и одобрили планы мероприятий празднования Дня Победы по районам Абхазии.

8-9 мая 2025 года в селе Дурипш Гудаутского района будут проведены конноспортивные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.