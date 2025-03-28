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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Пятница, 28 марта 2025 16:58
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ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого вице-премьера Джансух Нанба провел третье заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, Первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» I степени Владислава Ардзинба. Комиссия была создана распоряжением и. о. президента Абхазии.

Участники заседания обсудили план мероприятий, представленный на рассмотрение комиссией Конституционным судом Абхазии, Академией наук Абхазии, Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, Абхазским госуниверситетом, Государственным музеем Боевой славы им. В. Г. Ардзинба, а также ознакомились с планом мероприятий, представленными Министерством культуры, Министерством просвещения и Госкомитетом по делам молодежи и спорту.

Проведение официального торжественного собрания намечено на 14 мая, в день 80-летия со дня рождения Владислава Ардзинба. Мероприятие пройдет в Абхазском драмтеатре.

В юбилейный год будет издан сборник трудов В. Г. Ардзинба.

Участники комиссии рассмотрели обращение президента Академии наук Зураба Джапуа об оказании поддержки АбИГИ в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к 100-летию Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа АНА, к 80-летию со дня рождения В. Г. Ардзинба, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди мероприятий, представленных Министерством просвещения: проведение открытых уроков, классных часов, конкурсов, посвященных 80-летию В. Г. Ардзинба; проведение конференции «Роль В. Г. Ардзинба в формировании Абхазского государства»; проведение лекций и экскурсий по местам, связанным с жизнью В. Г. Ардзинба.

В Абхазском государственном университете планируется научно-практическая конференция «Роль Владислава Ардзинба в становлении государственности Абхазии», а также цикл лекций и семинаров «Историческое наследие Владислава Ардзинба».

Мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба подготовлены также Администрацией города Сухум и Администрацией Гудаутского района.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 40 раз Последнее изменение Пятница, 28 марта 2025 17:02

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