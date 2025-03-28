В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ III Международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия» состоится в Верховном суде Республики Абхазия 12 мая 2025 года. На конференции будут присутствовать представители судейского корпуса, государственных органов, правозащитных организаций, научно-педагогические работники ведущих высших учебных заведений Республики Абхазия, а также зарубежные ученые и практики.

Форма участия предусматривает возможность очно-дистанционного участия.

Тематика конференции охватывает, в том числе, следующие темы:

– Обеспечение доступности правосудия и эффективности судебного процесса;

– Внедрение современных инновационных подходов в обучении и подготовке кадров для судебной системы;

– Актуальные проблемы судопроизводства в Республике Абхазия;

– Актуальные проблемы процессуального права Республики Абхазия;

– Актуальные проблемы уголовного права и уголовно-процессуальной политики в Республике Абхазия;

– Обеспечение доступности правосудия и эффективности судебного процесса;

– Внедрение современных инновационных подходов в обучении и подготовке кадров для судебной системы;

– История судебной системы Республики Абхазия;

– Организационное обеспечение деятельности судов Республики Абхазия;

– Перспективы развития международного сотрудничества в сфере правосудия Республики Абхазия;

– Применение международных стандартов прав человека в судебной практике Республики Абхазия;

– Роль органов судебного самоуправления в формировании независимой судебной власти;

– Судебная защита прав человека в Республике Абхазия;

– Цифровизация правосудия: использование цифровых технологий в судебной системе: вызовы и возможности;

– Социальная ответственность судей;

– Кодекс судейской этики, этика судьи: проблемы и новеллы;

– Теоретико-исторические проблемы развития судебной власти в механизме государства;

– Профессиональная подготовка и повышение квалификации судей и работников аппарата суда;

– Суды и общественный резонанс;

– Обжалование действий государственных органов и их должностных лиц: проблемы и тенденции;

Реформа судебной системы в контексте международных стандартов;

Роль Верховного суда в формировании единообразной судебной практики: обмен опытом с государствами СНГ.

Материалы конференции будут опубликованы в научно практическом журнале «Вестник Верховного суда Республики Абхазия».

Мероприятие состоится в здании Верховного суда Республики Абхазия, расположенном по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба/Ардзинба, д.2/5.