В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»
Сухум. 28 марта 2025. Абхазия-Информ III Международная научно-практическая конференция «Правосудие в Республике Абхазия» состоится в Верховном суде Республики Абхазия 12 мая 2025 года. На конференции будут присутствовать представители судейского корпуса, государственных органов, правозащитных организаций, научно-педагогические работники ведущих высших учебных заведений Республики Абхазия, а также зарубежные ученые и практики.
Форма участия предусматривает возможность очно-дистанционного участия.
Тематика конференции охватывает, в том числе, следующие темы:
– Обеспечение доступности правосудия и эффективности судебного процесса;
– Внедрение современных инновационных подходов в обучении и подготовке кадров для судебной системы;
– Актуальные проблемы судопроизводства в Республике Абхазия;
– Актуальные проблемы процессуального права Республики Абхазия;
– Актуальные проблемы уголовного права и уголовно-процессуальной политики в Республике Абхазия;
– Обеспечение доступности правосудия и эффективности судебного процесса;
– Внедрение современных инновационных подходов в обучении и подготовке кадров для судебной системы;
– История судебной системы Республики Абхазия;
– Организационное обеспечение деятельности судов Республики Абхазия;
– Перспективы развития международного сотрудничества в сфере правосудия Республики Абхазия;
– Применение международных стандартов прав человека в судебной практике Республики Абхазия;
– Роль органов судебного самоуправления в формировании независимой судебной власти;
– Судебная защита прав человека в Республике Абхазия;
– Цифровизация правосудия: использование цифровых технологий в судебной системе: вызовы и возможности;
– Социальная ответственность судей;
– Кодекс судейской этики, этика судьи: проблемы и новеллы;
– Теоретико-исторические проблемы развития судебной власти в механизме государства;
– Профессиональная подготовка и повышение квалификации судей и работников аппарата суда;
– Суды и общественный резонанс;
– Обжалование действий государственных органов и их должностных лиц: проблемы и тенденции;
Реформа судебной системы в контексте международных стандартов;
Роль Верховного суда в формировании единообразной судебной практики: обмен опытом с государствами СНГ.
Материалы конференции будут опубликованы в научно практическом журнале «Вестник Верховного суда Республики Абхазия».
Мероприятие состоится в здании Верховного суда Республики Абхазия, расположенном по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба/Ардзинба, д.2/5.
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