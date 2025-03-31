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Абхазия Информ

ПОДГОТОВКА К ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Новости Понедельник, 31 марта 2025 18:24
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ПОДГОТОВКА К ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. И.о. руководителя Администрации президента Абхазии, председатель Комиссии по инаугурации Абесалом Кварчия рассказал о ходе подготовки к торжественной церемонии вступления в должность главы государства, которая состоится 2 апреля 2025 года.

Мероприятие пройдет по сценарию, разработанному Комиссией по инаугурации, в состав которой входят представители правоохранительных органов, правительства и Администрации президента.

Согласно программе, в 11:00 начнется посадка гостей в актовом зале Кабинета Министров;

в 12:00 – официальная церемония вступления в должность президента Республики Абхазия.

Среди почетных гостей ожидаются:

– Алан Гаглоев, президент Южной Осетии;

– Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ;

– главы субъектов Российской Федерации;

– послы России, Южной Осетии, Венесуэлы, Никарагуа;

– представитель Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и др.

Абесалом Кварчия подчеркнул, что все организационные вопросы находятся под контролем, и церемония пройдет на высоком уровне, отражая значимость события для Абхазии и ее международных партнеров.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 31 марта 2025 18:28

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