ВДОВЕ КАВКАСА АТРЫШБА ВРУЧИЛИ ОРДЕН ЛЕОНА

«На меня сегодня возложена почетная и одновременно грустная миссия. Мы неожиданно потеряли нашего друга, истинного патриота. Это большая потеря для всех нас», – сказал Кварчия.

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности руководителя Администрации президента Абесалом Кварчия вручил Елене Бабиченко орден Леона, которого посмертно был удостоен ее супруг Кавкас Атрышба.

Он пожелал вдове терпения и здоровья.

Генерал Закан Нанба и полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба также отметили особые заслуги Кавкаса Атрышба перед страной.

«Такие герои, как Кавкас, должны быть в большом почете в Абхазии», – сказал Ибрагим Авидзба.

Закан Нанба добавил, что Кавкас Атрышба сделал все, что мог, во время войны и после нее.

«Он сформировал спецподразделения Министерства обороны. Люди, которых он готовил, сегодня достойно служат во всех структурных подразделениях оборонного ведомства и проявляют высокий профессионализм. Он и сам был высоким профессионалом. Жизнь его была коротка, но пламенна», – отметил генерал.

За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., Атрышба Кавкас Камиль Кемалович был награжден орденом Леона посмертно. Указ подписал и.о. президента Бадра Гунба 17 декабря 2024 г.