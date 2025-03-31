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Абхазия Информ

ВДОВЕ КАВКАСА АТРЫШБА ВРУЧИЛИ ОРДЕН ЛЕОНА

Новости Понедельник, 31 марта 2025 18:28
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ВДОВЕ КАВКАСА АТРЫШБА ВРУЧИЛИ ОРДЕН ЛЕОНА

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности руководителя Администрации президента Абесалом Кварчия вручил Елене Бабиченко орден Леона, которого посмертно был удостоен ее супруг Кавкас Атрышба.

«На меня сегодня возложена почетная и одновременно грустная миссия. Мы неожиданно потеряли нашего друга, истинного патриота. Это большая потеря для всех нас», – сказал Кварчия.

Он пожелал вдове терпения и здоровья.

Генерал Закан Нанба и полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба также отметили особые заслуги Кавкаса Атрышба перед страной.

«Такие герои, как Кавкас, должны быть в большом почете в Абхазии», – сказал Ибрагим Авидзба.

Закан Нанба добавил, что Кавкас Атрышба сделал все, что мог, во время войны и после нее.

«Он сформировал спецподразделения Министерства обороны. Люди, которых он готовил, сегодня достойно служат во всех структурных подразделениях оборонного ведомства и проявляют высокий профессионализм. Он и сам был высоким профессионалом. Жизнь его была коротка, но пламенна», – отметил генерал.

За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., Атрышба Кавкас Камиль Кемалович был награжден орденом Леона посмертно. Указ подписал и.о. президента Бадра Гунба 17 декабря 2024 г.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 31 марта 2025 18:32

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