В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ»

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. Со 2 по 8 апреля в Абхазии будет проводиться международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках Эстафеты планируется проведение митинга у памятника Неизвестному солдату в Сухуме, встречи с ветеранами, концерты и другие мероприятия.

Акция в Сухуме пройдет при поддержке Администрации столицы.

План мероприятий «Эстафеты Победы»:

2 апреля, 11:00 – на КПП «Псоу», церемония передачи эстафеты.

3 апреля, 10:00 – Гагра, Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Торжественный митинг.

3 апреля, 11:30 – урок мужества в школе №2 города Гагра.

3 апреля – вручение продовольственных наборов и памятных сувениров ветеранам Великой Отечественной войны в Гагрском и Гудаутском районах.

4 апреля, 11:00 – церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату в Сухуме, торжественный митинг, концерт, полевая кухня.

4 апреля – вручение продовольственных наборов и памятных сувениров ветеранам Великой Отечественной войны в Сухумском районе.

5 апреля, 10:00, г. Очамчыра – торжественный митинг у памятника погибшим в ВОВ. 5 апреля. 11:00, г. Очамчыра – праздничный концерт в Доме культуры.

5 апреля, 14:00, г. Очамчыра – спуск венков в море в память о погибших моряках. 5 апреля – вручение продовольственных наборов и памятных сувениров ветеранам ВОВ в Очамчырском и Гулрыпшском районах.

6 апреля, 10:00, г. Ткуарчал – торжественный митинг у памятника погибшим в ВОВ. 6 апреля, 11:30, г. Ткуарчал – праздничный концерт в Доме культуры. 6 апреля, 15:00, г. Ткуарчал – урок мужества в пункте постоянной дислокации отделения пограничников.

6 апреля – вручение продовольственных наборов и памятных сувениров ветеранам ВОВ в Ткуарчалском районе.

7 апреля, 10:00 – торжественный митинг у памятника погибшим в ВОВ в селе Бгоура (Отобая) Галского района. 7 апреля, 15:00 – урок мужества.

7 апреля – вручение продовольственных наборов и памятных сувениров ветеранам ВОВ в Галском районе.

8 апреля, 11:00, г. Сочи – передача символа «Эстафеты Победы» у Мемориала Великой Отечественной войны, праздничный концерт.

Об этом сообщает сайт столицы.