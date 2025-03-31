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Абхазия Информ

НА ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛ ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ АЛЬБЕРТ ТОПОЛЯН, УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

Новости Понедельник, 31 марта 2025 18:39
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НА ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛ ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ АЛЬБЕРТ ТОПОЛЯН, УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. Состоялось 55-ое заседание Сухумского городского собрания. Депутаты рассмотрели письмо главы Администрации столицы Беслана Эшба об увековечивании памяти видного государственного и общественного деятеля, заместителя спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия первого созыва, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Альберта Гаспаровича Тополяна.

Присутствовавший на заседании СГС и.о. министра иностранных дел Сергей Шамба рассказал о вкладе личности Альберта Тополяна в новейшую историю Абхазии.

Депутаты единогласно проголосовали за решение об установлении мемориальной доски на фасаде дома по улице Калмыкова, 4 в городе Сухум.

Тополян Альберт Гаспарович (1935-2024) – Герой Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени.

Родился 2 апреля 1935 в Сухуме.

В 1953 окончил сухумскую среднюю школу №2. В 1953-1959 гг. – студент Ереванского государственного медицинского института.

В 1959-1964 гг. – служил в Советской армии в должности полкового врача, начальника лазарета.

В 1964-1967 гг. – дежурный врач, старший врач станции скорой помощи г. Сухума.

В 1976-1990 гг. – кардиолог Сухумской городской больницы.

В 1990 создал армянское культурно-благотворительное общество «Крунк», которое возглавлял до 2001 года.

В 1991 избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия.

В 1992-1996 гг. – заместитель председателя Верховного Совета Республики Абхазия, вице-спикер Парламента.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 31 марта 2025 18:43

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