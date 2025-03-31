НОВЫЕ МУРАЛЫ ПОЯВИЛИСЬ НА ШКОЛАХ АБХАЗИИ

На здании очамчырской школы-интерната им. Симона Басария теперь изображена знаменитая скульптура «Воин-освободитель».

А на стене школы в селе Тамыш завершается работа над портретом Героя Советского Союза Варлама Габлия – уроженца этого села.

На стене галской средней школы №2 появился мурал, посвященный Великой Отечественной войне.

Проект реализован Министерством просвещения Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов.

Основой для изображения мурала на стене галской средней школы №2 стал детский рисунок, победивший в конкурсе «Грани творчества», организованном Минпросом и Российским детско-юношеским центром.

Проект реализуется совместно Министерством просвещения Абхазии и Фондом президентских грантов России. В рамках инициативы муралами будет украшено 10 школ по всей республике.