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Абхазия Информ

НОВЫЕ МУРАЛЫ ПОЯВИЛИСЬ НА ШКОЛАХ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 31 марта 2025 19:55
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НОВЫЕ МУРАЛЫ ПОЯВИЛИСЬ НА ШКОЛАХ АБХАЗИИ

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. Сразу три ярких патриотичных мурала украсили фасады школ республики.

На здании очамчырской школы-интерната им. Симона Басария теперь изображена знаменитая скульптура «Воин-освободитель».

А на стене школы в селе Тамыш завершается работа над портретом Героя Советского Союза Варлама Габлия – уроженца этого села.

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На стене галской средней школы №2 появился мурал, посвященный Великой Отечественной войне.

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Проект реализован Министерством просвещения Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов.

Основой для изображения мурала на стене галской средней школы №2 стал детский рисунок, победивший в конкурсе «Грани творчества», организованном Минпросом и Российским детско-юношеским центром.

Проект реализуется совместно Министерством просвещения Абхазии и Фондом президентских грантов России. В рамках инициативы муралами будет украшено 10 школ по всей республике.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 31 марта 2025 19:59

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