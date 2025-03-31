ИЗЪЯТЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 31 марта 2025. Абхазия-Информ. При обследовании домовладения по месту проживания Гомцкян Сергея Самвеловича, 1980 г.р. по ул. Горького в п. Цандрипш, в одном из помещений сотрудниками милиции обнаружено и изъято огнестрельное оружие. В ходе дальнейшего осмотра помещения, обнаружены разнокалиберные боеприпасы, укомплектованные в заводскую тару и уже снаряженные боеприпасами магазины.

Оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию незаконно приобретенного и хранимого оружия, а также боеприпасов провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Гагрского управления внутренних дел и оперативными сотрудниками отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району.

Изъятое оружие исследовано баллистиками экспертно-криминалистического центра МВД, которые установили, что 4 автомата системы «Калашникова» калибра 7.62 и 5.45 мм, подствольный гранатомет, ручной пулемет, карабин «Тигр», снайперская винтовка конструкции Драгунова, две винтовки калибра 5.56х45 мм и пистолет конструкции Ярыгина «Викинг» технически исправны и к производству выстрелов пригодны. Также, по заключению экспертов, изъятые боеприпасы, в общей сложности более 20.300 разнокалиберных патронов, являются боевыми.

В отношении гражданина Гомцкян по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району. На время предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

***

За незаконное хранение огнестрельного оружия к уголовной ответственности привлечен и житель с. Река Очамчырского района Брум Бадра Русланович, 1992 г.р.

Принадлежащий данному гражданину автомат системы «Калашникова» калибра 7.62 мм, снаряженный двумя магазинами с боеприпасами к нему в количестве 40 патронов, сотрудники милиции изъяли.

Последний на момент задержания следовал на автомобиле «Лексус» по улице Красномаяцкая в г. Сухум, и был остановлен сотрудниками 1-го отдела милиции столичного Управления внутренних дел в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.

В отношении Бадры Брум по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело, на период следственных мероприятий вышеназванный гражданин отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.